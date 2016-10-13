Conipodero (Coni): 34 nuovi interventi per la Calabria

“Il lavoro ha pagato ancora una volta e la Calabria ha ricevuto grande attenzione dai vertici nazionali del governo e dello sport”. Lo ha detto il Presidente del Coni Calabria Maurizio Condipodero, annunciando i 34 interventi predisposti attraverso il fondo “Sport e Periferia” in favore della Calabria sui 185 totali pianificati per tutta l’Italia.

“Voglio ringraziare il numero uno nazionale del Coni Giovanni Malagò – afferma Condipodero – che ha portato all’attenzione del Premier Renzi le nostre istanze, fondamentali per dare slancio al territorio calabrese. Dopo i cinque milioni di euro stanziati per la piscina comunale di Reggio Calabria, questi ulteriori interventi hanno un valore di oltre 5 milioni e mezzo e i contributi variano dai 28 mila agli 820 mila euro. I comuni interessati sono Bisignano, Bocchigliero, Buonvicino, Carlopoli, Castroregio, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crucoli, Decollatura, Filogaso, Francica, Isola Capo Rizzuto, Lamezia Terme, Laureana di Borrello, Maropati, Marzi, Miglierina, Monasterace, Plataci, Reggio Calabria, Rende, San Marco Argentano, San Mauro Marchesato, San Nicola Arcella, San Pietro a Maida, San Pietro di Caridà, San Pietro in Guarano, Santa Sofia d’Epiro, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Terranova Sappo Minulio e Vibo Valentia Marina.

Quasi tutti gli interventi prevedono la rigenerazione o il completamento di strutture esistenti, con la prospettiva di consegnare ai calabresi adeguati centri moderni e funzionali. Ulteriori particolari sono disponibili sul sito calabria.coni.it. Sono molto soddisfatto per la sensibilità dimostrata dal presidente Malagò – ha concluso il numero uno del Coni regionale Maurizio Condipodero – e, nei prossimi giorni, forniremo ulteriori dettagli rispetto a queste azioni, che daranno una grande risposta al mondo sportivo calabrese”.