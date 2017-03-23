Consegna della medaglia della Presidenza Della Repubblica
Mercoledì 29 marzo al Liceo Da Vinci di Reggio Calabria la medaglia della Presidenza della Repubblica al progetto Cittadinanza e Costituzione
23 Marzo 2017 - 12:47 | di Federica Geria
Mercoledì 29 marzo alle ore 10:30 presso l’Aula Magna del liceo scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria, il prefetto Michele di Bari, consegnerà al Procuratore capo della Repubblica di Reggio Calabria, Federico Cafiero De Raho e al Dirigente scolastico del liceo, Giuseppina Princi. La medaglia è consegnata quale riconoscimento della Presidenza della Repubblica della elevata qualità della sperimentazione nazionale del percorso “Cittadinanza e Costituzione” avviato nel corrente anno scolastico grazie ad un protocollo sottoscritto tra il liceo e la Procura ed esteso, a partire dall’annualità 2017/2018, a tutte le scuole della Regione. Al termine del percorso, gli atti delle lezioni dei magistrati e le produzioni degli studenti, saranno inseriti in un volume che verrà pubblicato e distribuito in tutti gli istituti scolastici e le Procure d’Italia. Oltre i partner del progetto, saranno presenti i magistrati inseriti nel percorso, i massimi rappresentanti delle forze dell’ordine, del mondo accademico, il sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà, il coordinatore dell’Ambito scolastico provinciale Mirella Nappa. Modererà l’incontro la giornalista Daniela Gangemi.
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