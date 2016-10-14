Consegnate le borse di studio ‘Primi della Classe’

Sono state consegnate stamattina, presso la Sala Conferenze del Terminal Bus di Largo Botteghelle, sette borse di studio destinate da ATAM ai figli dei dipendenti più meritevoli nel corso dell’anno di scolastico 2015/2016. A ricevere l’assegno di 520 euro sono stati: Anny Votano, Aurora Marino, Anna Stillitano, Carmen Pellegrino, Valeria Morena, Annamaria Ceriolo e Giulia Maria Palmisano.

Siffatti riconoscimenti, sono stati consegnati nel corso di una cerimonia ufficiale dall’ Amministratore Unico, prof. Antonino Gatto, dal dott. Francesco Gangemi, Consigliere Comunale di Reggio Calabria delegato alle società partecipate e dai dipendenti ATAM: dott. Giuseppe Sgarlato, dott.ssa Vittoria Martino, dott. Pietro Stelitano, ing. Domenico Iannò e dott.ssa Simona Argento.