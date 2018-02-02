Il sindaco Falcomatà consegna il cantiere del Teatro di Gallico, opera da 1,7 milioni di euro avviata quasi vent'anni fa: sarà un punto di riferimento per l'arte e la cultura

«Oggi avviamo un nuovo importante cantiere nella zona nord della Città, un’opera molto attesa dai cittadini che affonda le sue radici nella storia e nella tradizione culturale di questo quartiere. Quasi vent’anni dopo la posa della prima pietra di questo splendido teatro, finanziato ed avviato dalla Giunta guidata dall’allora sindaco Italo Falcomatà, oggi consegnamo il cantiere per il completamento dei lavori, con l’obiettivo di riconsegnare al più presto questa struttura ai cittadini che la attendono da ormai troppo tempo». È quanto ha dichiarato il sindaco Giuseppe Falcomatà a margine dell’odierna consegna del cantiere del nuovo Teatro di Gallico, opera finanziata dall’Amministrazione comunale reggina, per un importo complessivo di 1 milione e 700 mila euro.