Consegne contenitore del vetro: continuano nella zona Nord della città

Continuano le nuove consegne del mastello per la raccolta differenziata del vetro, parallelamente alle consegne dei contenitori per la raccolta differenziata porta a porta, che si stanno effettuando presso l’AREA PARCHEGGIO Terminale Bus ATAM di Largo Botteghelle per gli abitanti dei quartieri di Sbarre, Ferrovieri-Gebbione e S. Giorgio extra .

AVR in queste settimane è ancora presente in tutte quelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata porta a porta è già attivo, per consegnare il contenitore per la raccolta del vetro ( sino a sabato 10 dicembre le consegne verranno effettuate presso la sede della circoscrizione di Ravagnese ).

Con lo slogan “ Per non restare indietro DifferenziAMO anche il vetro !”, si sta consegnando anche un nuovo mastello di colore verde, che contribuirà al miglioramento della raccolta differenziata.

Perché differenziare il vetro

Il vetro se ben selezionato è riciclabile all’infinito, perché riciclandolo si riducono le emissioni di polveri nocive ed anidride carbonica, si tagliano i consumi di energia e si risparmiano preziose materie prime. E soprattutto perché la raccolta differenziata del vetro contribuisce a contenere i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, con benefici economici per i cittadini.

Le consegne del nuovo contenitore, dopo essere iniziate dalla zona Sud della città, si spostano da lunedì 12 a sabato 17 dicembre nella zona Nord, partendo dal quartiere di Archi. Precisamente verranno effettuate presso la Sede della Circoscrizione di Archi, nei locali dell’ex caserma dei carabinieri, seguendo i seguenti orari di apertura, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 .

Cosa serve per il ritiro gratuito

I cittadini potranno quindi richiedere gratuitamente il nuovo contenitore del vetro e dovranno munirsi per il RITIRO GRATUITO del contenitore, della tessera sanitaria dell’intestatario utenza Ta.ri. e di un documento in corso di validità. Inoltre l’invito è rivolto anche alle attività commerciali che dovranno presentarsi muniti di partita Iva e documento di riconoscimento.

Si precisa che il servizio di raccolta con questo nuovo contenitore del vetro partirà da gennaio. Sino ad allora i cittadini dovranno seguire il calendario attuale senza il mastello del vetro.

Il calendario nelle altre zone della città

Inoltre informiamo tutti i cittadini che le consegne di tale contenitore continuerano nelle altre zone nei giorni indicati dal seguente calendario (passibile di modifiche):

Quartiere di GALLICO (Parco della Mondialità): dal 19 al 23 dicembre 2016

Quartiere di CATONA (Sede Associazione “Nuova Solidarietà”): dal 19 al 23 dicembre 2016

Quartiere di S. CATERINA (Stazione Ferroviaria di S. Caterina): dal 19 al 23 dicembre 2016.