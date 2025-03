I consiglieri delle civiche: ‘Cannizzaro non ne azzecca una. Le sue previsioni puntualmente smentite dai fatti’

"Il csx - scrivono i consiglieri - si rimboccherà le maniche per risollevare le sorti della Regione dopo lo sfacelo Occhiuto, esattamente come è avvenuto a Reggio"

“Ogni volta che Cannizzaro ha proferito un pronostico, soprattutto in tema elettorale, i fatti sono andati esattamente nella direzione opposta. Tutte le volte le sue previsioni si sono rivelate un sonoro buco nell’acqua. È successo nel 2014. È risuccesso nel 2020, quando il deputato di Mannoli, evidentemente per fare coraggio più a se stesso che ai suoi sodali, pronosticava urlando la vittoria del centrodestra, salvo poi infrangersi sul muro del buongoverno e della rivoluzione gentile di Giuseppe Falcomatà. Ed è successo anche recentemente, due anni fa ed ancora l’anno scorso, quando lo stesso Cannizzaro lanciava e rilanciava la riscossa della destra reggina promettendo che si sarebbe votato al Comune da li a poche settimane. Tutte le volte il giovane Checco si è dovuto arrendere all’evidenza dei fatti, inanellando con le sue sconclusionate previsioni una gaffe dopo l’altra. Ed anche una sconfitta dopo l’altra”.

A scriverlo, in una nota a mezzo stampa, sono i consiglieri delle civiche, Merenda, Ranieri, Quartuccio, Cuzzocrea, Giordano e Romeo.

La fiducia nel centrosinistra e nel sindaco Falcomatà

“Se ne faccia una ragione: dopo aver vinto al Comune di Reggio, al primo e al secondo mandato, ed in tutti i principali comuni capoluogo, il centrosinistra tornerà anche alla guida della Regione, dopo la fallimentare esperienza di Occhiuto, che continua a imbarcare acqua, giorno dopo giorno, su temi nevralgici come la sanità, i servizi e le infrastrutture. Ed il nostro auspicio è che a guidare la riscossa del centrosinistra anche a livello regionale, sia proprio il nostro sindaco Giuseppe Falcomatà, persona seria, amministratore appassionato, innamorato di Reggio e della Calabria.

L’auspicio delle civiche: risollevare la Regione come fu per Reggio

Anche stavolta il centrosinistra si rimboccherà le maniche per risollevare le sorti della Regione dopo lo sfacelo Occhiuto, esattamente come è avvenuto a Reggio dopo gli anni bui dei misfatti e delle ruberie della destra. Cannizzaro se ne faccia una ragione. Come sempre è avvenuto in questi anni, anche stavolta le sue previsioni saranno puntualmente sconfessate dai fatti. E non gli rimarrà che tornarsene con la coda tra le gambe ad attendere la prossima tornata elettorale… e la prossima, puntualissima, tragicomica previsione”.

