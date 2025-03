Falcomatà candidato presidente alle Regionali? Cannizzaro: ‘Me lo auguro, avremmo già vinto’

Elezioni Regionali in Calabria, la macchina è partita. Il primo dubbio è legato alla data. La scadenza naturale è nel periodo autunnale (dunque ottobre-novembre 2025) ma tutto può ancora accadere.

C’è in campo infatti anche l’ipotesi primavera 2026, per un election day con la comunali, opzione che ad esempio ha incontrato il favore del governatore uscente del Veneto Luca Zaia.

Leggi anche

Giuseppe Falcomatà nelle scorse settimane ha rotto gli indugi in modo ufficiale e auto lanciandosi verso le prossime regionali.

“Siamo pronti, siamo a disposizione, siamo in cammino. È un percorso naturale di crescita politica all’interno delle istituzioni. Ho fatto il consigliere di circoscrizione, ho fatto il consigliere comunale, ho fatto il candidato alle primarie da sindaco, ho vinto la prima e la seconda volta, quindi gli step successivi e conseguenziali sono evidentemente quelli regionali Chiaramente la mia è una disponibilità a continuare su un percorso che ritengo il gradino successivo, ma che comunque mi consenta in una dimensione più ampia di essere nelle condizioni di poter dare il mio contributo alla crescita prima della città e adesso della regione”, le parole di Falcomatà. Il sindaco di Reggio Calabria quindi si dice ‘a disposizione’ e pronto a sfidare Occhiuto alle urne, ma sarà davvero così? Bisogna infatti fare i conti sia con dinamiche interne che esterne al Partito Democratico. Per quanto riguarda i dem, una rivoluzione li aspetta e soltanto dopo i congressi si capiranno meglio gli scenari, le forze e i nuovi equilibri del Pd. Inoltre, rimane sempre l’interrogativo principe: andrà certamente al Partito Democratico la scelta relativa al prossimo candidato del centrosinistra alle Regionali Calabresi? Chi si è detto favorevole ad una eventuale candidatura di Falcomatà alle regionali è il deputato Francesco Cannizzaro. Il coordinatore regionale di Forza Italia infatti lo vedrebbe come un assist ideale per il centrodestra, garantendo così la rielezione di Roberto Occhiuto.

“Falcomatà candidato alla presidenza della regione per il centrosinistra? Me lo auguro perché vuol dire che non ci presenteremmo nemmeno alle elezioni perché avremmo già vinto sulla carta. Credo però che il candidato di centrosinistra sarà un altro, ma chiunque sarà noi siamo comunque prontissimi alla riconferma di Occhiuto”, le parole di Cannizzaro ai microfoni di Rtv, con il deputato reggino che si è detto fiducioso anche per la vittoria del centrodestra a livello nazionale.