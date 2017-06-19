Consiglio Comunale aperto su Aeroporto dello Stretto
Giovedì 22 giugno alle 10 consiglio comunale aperto a cittadini, enti e associazioni sul presente e sul futuro dell'Aeroporto dello Stretto
19 Giugno 2017 - 16:26 | di Vincenzo Comi
Giovedì 22 giugno alle ore 10,00 è convocato un Consiglio Comunale aperto alla partecipazione di cittadini, enti ed associazioni con il seguente e unico punto all’ ordine del giorno: ” Presente e futuro dell’Aeroporto dello Stretto”.
Le richieste di intervento da parte degli interessati devono essere preventivamente prenotate attraverso una unica modalità, invio di mail al seguente indirizzo: presidente.consiglio@reggiocal.it, entro le ore 12,00 di mercoledì 21 giugno 2017, con indicazione delle generalità dei richiedenti (persone fisiche o giuridiche).
Gli interventi saranno calendarizzati secondo l’ordine di arrivo della mail su indicata, che costituisce l’ unica forma ammessa di partecipazione alla discussione in aula.
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