Comune di Reggio, nuova seduta del Consiglio Comunale

Al centro dei lavori ci sarà l’approvazione del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2025

Nuova seduta del Consiglio comunale di Reggio Calabria. Il civico consesso tornerà a riunirsi mercoledì 5 agosto 2026, alle ore 9, nell’aula consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio.

La convocazione, in sessione ordinaria, è stata firmata dal presidente del Consiglio comunale Federico Andrea Milia e trasmessa al sindaco, ai consiglieri, agli assessori, ai dirigenti e alle autorità competenti.

Un solo punto all’ordine del giorno

Al centro dei lavori ci sarà l’approvazione del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2025, ai sensi dell’articolo 227 del decreto legislativo 267 del 2000.

Il documento permetterà all’aula di esaminare i risultati della gestione economica e finanziaria del Comune nell’anno precedente, verificando entrate, spese ed equilibri complessivi dell’ente.

Nel caso in cui la seduta di prima convocazione dovesse andare deserta per la mancanza del numero legale, il Consiglio comunale tornerà a riunirsi in seconda convocazione giovedì 6 agosto, sempre alle ore 9.