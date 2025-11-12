City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Reggio, convocato il Consiglio Comunale: sarà contestata l’incompatibilità al sindaco Falcomatà

In caso di seduta deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio comunale è convocato in seconda convocazione per lunedì 17 novembre 2025 alle ore 8:00

12 Novembre 2025 - 10:15 | Comunicato Stampa

sindaco consiglio comunale

Dall’Ufficio di Presidenza di Palazzo San Giorgio è stata comunicata la convocazione del Consiglio Comunale di Reggio Calabria in sessione straordinaria, che si terrà sabato 15 novembre 2025 alle ore 8:30, presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio.

Leggi anche

Ordine del giorno:

  1. Contestazione causa di incompatibilità sopravvenuta al sindaco del Comune di Reggio Calabria, avv. Giuseppe Falcomatà, a seguito della sua proclamazione a consigliere regionale della Regione Calabria (art. 69 del D.Lgs. 267/2000).
  2. Comunicazioni del sindaco.
  3. Ratifica della delibera di Giunta comunale n. 216 del 1° ottobre 2025, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
  4. Approvazione e riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e), D.Lgs. 267/2000 – settore risorse esterne, ditta Olivetti S.p.A.
  5. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da titoli esecutivi notificati nei mesi di aprile, maggio e giugno 2025.
  6. Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, lett. a) T.U.E.L., nascente da sentenza esecutiva n. 690/2024 del Tribunale amministrativo per la Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria.
  7. Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, lett. a) T.U.E.L., nascente da decreto ingiuntivo n. 884/12 emesso dal Tribunale civile di Reggio Calabria in favore dell’architetto [omissis] per la liquidazione dei soli rimanenti interessi legali dal dovuto al soddisfo.
  8. Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, lett. a) T.U.E.L., nascente da sentenza n. 520/2019 del TAR Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, in favore dell’avvocato [omissis].
  9. Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, lett. a) T.U.E.L., nascente da decreto ingiuntivo n. 321/19 emesso dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in favore del sig. [omissis].
  10. Riconoscimento debito fuori bilancio su sentenza TAR Toscana n. 1098/2025 a favore dei sigg. Gianluca Macheda e Antonio Mariotti, soci e successori universali della ditta GM S.r.l.

In caso di seduta deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio comunale è convocato in seconda convocazione per lunedì 17 novembre 2025 alle ore 8:00.

Comune di Reggio CalabriaGiuseppe FalcomatàReggio Calabria Politica