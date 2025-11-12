Reggio, convocato il Consiglio Comunale: sarà contestata l’incompatibilità al sindaco Falcomatà
In caso di seduta deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio comunale è convocato in seconda convocazione per lunedì 17 novembre 2025 alle ore 8:00
12 Novembre 2025 - 10:15 | Comunicato Stampa
Dall’Ufficio di Presidenza di Palazzo San Giorgio è stata comunicata la convocazione del Consiglio Comunale di Reggio Calabria in sessione straordinaria, che si terrà sabato 15 novembre 2025 alle ore 8:30, presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio.
Ordine del giorno:
- Contestazione causa di incompatibilità sopravvenuta al sindaco del Comune di Reggio Calabria, avv. Giuseppe Falcomatà, a seguito della sua proclamazione a consigliere regionale della Regione Calabria (art. 69 del D.Lgs. 267/2000).
- Comunicazioni del sindaco.
- Ratifica della delibera di Giunta comunale n. 216 del 1° ottobre 2025, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
- Approvazione e riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e), D.Lgs. 267/2000 – settore risorse esterne, ditta Olivetti S.p.A.
- Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da titoli esecutivi notificati nei mesi di aprile, maggio e giugno 2025.
- Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, lett. a) T.U.E.L., nascente da sentenza esecutiva n. 690/2024 del Tribunale amministrativo per la Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria.
- Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, lett. a) T.U.E.L., nascente da decreto ingiuntivo n. 884/12 emesso dal Tribunale civile di Reggio Calabria in favore dell’architetto [omissis] per la liquidazione dei soli rimanenti interessi legali dal dovuto al soddisfo.
- Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, lett. a) T.U.E.L., nascente da sentenza n. 520/2019 del TAR Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, in favore dell’avvocato [omissis].
- Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, lett. a) T.U.E.L., nascente da decreto ingiuntivo n. 321/19 emesso dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in favore del sig. [omissis].
- Riconoscimento debito fuori bilancio su sentenza TAR Toscana n. 1098/2025 a favore dei sigg. Gianluca Macheda e Antonio Mariotti, soci e successori universali della ditta GM S.r.l.
In caso di seduta deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio comunale è convocato in seconda convocazione per lunedì 17 novembre 2025 alle ore 8:00.