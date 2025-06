Consiglio comunale, Neri: ‘Volano frottole, è ora di dire grazie alla Regione’

Il segretario della Lega è lapidario: "In questa città servono risposte, non slogan"

Discussioni accese e ironia pungente. Anche questa seduta del Consiglio Comunale di Reggio Calabria non è passata inosservata. I temi sul tavolo sono stati affrontati, ma non senza tensioni. Tra queste, vi è l’intervento del consigliere e segretario cittadino della Lega, Armando Neri.

Con tono deciso e battute al vetriolo, Neri ha critica la gestione comunale – su diversi fronti – lanciando provocazioni, rendendo merito a chi, a suo dire, ha fatto concretamente qualcosa per la città:

“Presidente, per quanto riguarda la gestione di quest’aula, chiederei di aprire un po’ la finestra così volano fuori un po’ di frottole che abbiamo sentito negli ultimi cinquanta minuti”, ha esordito Neri, in riferimento all’intervento del primo cittadino e non solo.

Voto contrario al rendiconto, sottolineando che era “strano” non aver ancora sentito che “è colpa della Regione Calabria” per i problemi che affliggono la città. Ma Neri non si è fermato qui.

Con un passo indietro dal tono più acido, il segretario della Lega ha voluto rendere omaggio alla Regione per gli sforzi fatti per rilanciare Reggio:

“Diciamo grazie alla Regione Calabria, al governatore Occhiuto e al ministro Salvini per l’aeroporto di Reggio Calabria, per averlo riattivato e rilanciato, permettendo a centinaia di migliaia di turisti di scoprire le meraviglie della nostra città”, ha affermato, ribadendo la necessità di riconoscere gli interventi positivi che la Regione ha portato avanti, soprattutto in questi mesi.

Non è stato solo l’aeroporto a meritare il plauso del consigliere. Neri ha voluto evidenziare anche la gestione del Capodanno Rai, che, secondo lui, è stato un “volano fondamentale” per la crescita turistica della città.

“Diciamo grazie anche per i bilanci approvati delle ASP, e per l’impegno nell’affrontare le problematiche delle scuole chiuse, con la concessione dell’ex CIAPI”.

Qui, il segretario della Lega, ha tirato in ballo anche l’assessore al ramo, Anna Briante, chiedendo delucidazioni sul prossimo anno scolastico:

“Il Pithagoras e il Vitrioli sono rimasti chiusi, nonostante il passare dei mesi. A settembre le famiglie dovranno continuare a subire i disagi di questi mesi?”.

Con una critica tagliente, il consigliere ha definito “contraddittorio” il comportamento del primo cittadino, che da una parte consegna un dossier al ministro Salvini per il Ponte sullo Stretto e dall’altra firma un ricorso contro l’opera.

“Mi sento davvero nel ‘sottosopra’ – ha esclamato Neri – un posto dove la narrazione è al contrario. Non è possibile che il sindaco stia in bilico tra due posizioni inconciliabili”.

Il suo intervento si è concluso con una nota amara, ma anche con un appello alla necessità di concretezza.