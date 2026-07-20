Consiglio Comunale, la luna di miele dura poco. Subito scontro tra maggioranza e opposizione

Il centrosinistra attacca i dirigenti comunali e punge la maggioranza su Castore, Cannizzaro: 'Ci penseremo noi su Castore, voi non siete stati in grado, vi dovreste vergognare'

Primo consiglio comunale presso l’Aula Battaglia, al via nella sede deputata l’era Cannizzaro dopo l’esordio suggestivo all’Arena Ciccio Franco.

L’avvio dei preliminari lascia ampio spazio ai ringraziamenti, i saluti e anche la promessa di reciproca disponibilità a lavorare insieme per il bene di Reggio Calabria. Le ideali strette di mano e parole dolci però, come è consuetudine nel mondo della politica, durano pochi minuti.

Dall’opposizione, soprattutto con le parole dei consiglieri Carmelo Versace e Filippo Quartuccio, partono attacchi frontali ai dirigenti e dipendenti comunali. ‘Qui in aula non abbiamo mai visto alcuni dirigenti’, l’affondo di Versace, ‘negli ultimi mesi abbiamo visto un approccio molle’, aggiunge Quartuccio.

Attacchi dal centrosinistra all’apparato amministrativo che, a dire il vero, erano arrivati da alcuni esponenti del centrosinistra durante l’amministrazione Falcomatà, quindi da esponenti della maggioranza. Il consigliere di opposizione Carmelo Romeo ha stimolato il primo cittadino di Castore, sullo stesso argomento Giuseppe Marino ha evidenziato come non si dovesse arrivare all’ultimo giorno utile per prorogare la scadenza.

Il clima, seguendo le temperature infernali che si registrano in questi giorni, si surriscalda subito.

A pochi minuti da un primo intervento pacato, equilibrato, di convergenza e istituzionale, il sindaco Cannizzaro apre le ostilità e si rivolge con decisione ai consiglieri di centrosinistra.

‘Consigliere Versace, dovrebbe essere felice per la rielezione in Consiglio Metropolitano, ma la vedo nervoso. Rispetto alle parole utilizzate dai consiglieri di opposizione sul rapporto con l’apparato amministrativo di Palazzo San Giorgio, dico che oggi abbiamo la conferma di un totale scollamento che c’era tra la precedente amministrazione e i dipendenti.

Noi abbiamo ereditato gli stessi dirigenti, sarò rapido nel valutare le loro competenze, ma se la dott.ssa Consiglio è rimasta per diverso tempo al suo posto, significa che è competente’.

Il sindaco poi si rivolge al consigliere Carmelo Romeo sul tema Castore.

‘Ci penseremo noi a Castore, dovevate farlo voi ma non siete stati in grado. Come vi permettete a parlare oggi di precarietà, o di addebitarci qualcosa, dovreste vergognarvi. La responsabilità è soltanto una, ed è vostra, a partire da lei e dal suo sindaco mentore’, affonda Cannizzaro.

‘Nel mio precedente intervento mi sono rivolto a voi assicurando disponibilità a lavorare insieme per il bene della città e rinnovo il mio invito. Ma se dobbiamo andare allo scontro, sono pronto anche a quello. Credo però che la città abbia bisogno di altro, di confrontarsi sui temi’, ha concluso il primo cittadino.

Dopo la replica del sindaco Cannizzaro, l’Aula ha votato e approvato all’unanimità la proroga sino al 31 dicembre dell’affidamento dei servizi a Castore. Sul secondo punto invece, quello relativo alla ‘Modifica del regolamento per l’organizzazione e il funzionamento delle commissioni consiliari’, l’opposizione ha chiesto una pausa dei lavori per avere il tempo di studiare nel dettaglio la delibera in merito.