Oggi le decisioni del Consiglio Federale. Perchè il Ravenna può ancora sperare

Il post pubblicato dal giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicola Binda sugli scenari prossimi visto il Consiglio Federale di oggi:

“Breve riepilogo in vista del Consiglio Federale.

Diventano ufficiali l’esclusione di Lucchese (rinuncia) e della Spal (domanda incompleta), non ancora quella del Brescia che non ha provveduto agli ultimi pagamenti (e quindi è out), ma in teoria ha tempo per l’iscrizione fino a martedì 24 grazie alla deroga ottenuta insieme alle squadre che il 6 erano ancora in ballo tra Serie B e C (quella di Salernitana e Samp è stata ulteriormente allungata fino a giovedì 26).

Oggi viene anche aperto il bando per le riammissioni (la Pro Patria prenderà il posto della Lucchese) e ripescaggi (l’Inter U23 rimpiazzerà la Spal): se il Brescia non farà domanda ci sarà un’altra riammissione (il Caldiero è la prima della lista), se la farà – pur inutile, non essendoci stati i pagamenti entro il 6 – ci sarà un altro ripescaggio (quello del Ravenna)“.