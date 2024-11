Autonomia, i consiglieri reggini di Italia Viva: ‘Chiara bocciatura della linea politica della Lega’

«La Consulta ha giustamente bocciato una legge che avrebbe portato alla secessione del Paese, minando l’unità nazionale».

Con queste parole, il gruppo di Italia Viva al Comune di Reggio Calabria commenta la recente decisione della Corte costituzionale, che ha accolto in parte il ricorso presentato da Campania, Puglia, Sardegna e Toscana contro la legge sull’Autonomia differenziata.

I principi ribaditi dalla Consulta

«Sebbene i giudici non abbiano ritenuto fondata la questione di costituzionalità riguardante l’intera legge, alcune sue parti fondamentali sono state dichiarate illegittime. Alla base della decisione – il gruppo sottolinea che – la Consulta ha ribadito tre principi cruciali: l’unità indissolubile della Repubblica, la solidarietà tra le regioni e l’uguaglianza dei diritti di tutti i cittadini italiani».

Un aspetto particolarmente criticato riguarda la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), ovvero gli standard dei servizi che devono essere garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale.

«La Consulta ha evidenziato che tali livelli non possono essere fissati da una delega legislativa generica o da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, poiché questo limiterebbe il “ruolo costituzionale del Parlamento” e svuoterebbe la sua funzione legislativa, che spetta al Governo».

Settori strategici da tutelare

Il gruppo di Italia Viva ha ribadito l’importanza di mantenere la gestione di settori come sanità e istruzione sotto il controllo statale, sottolineando come le regioni più in difficoltà necessitino di un maggiore sostegno.

«Molti servizi, come gli asili nido, sono più sviluppati al Nord, ma non nelle regioni del Mezzogiorno. La spesa storica va riformata per garantire opportunità e risorse a chi è rimasto indietro».

Un monito contro la politica dell’autonomia differenziata