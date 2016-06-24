Contest: Vinci un biglietto per il concerto di Sarah Jane Morris
Questa sera al Parco Ecolandia di Arghillà il concerto di Sarah Jane Morris: CityNow.it mette in palio un biglietto
24 Giugno 2016 - 09:15 | di Vincenzo Comi
Evento da non perdere quello di questa sera al Parco Ecolandia di Arghillà di Reggio Calabria.
Sarah Jane Morris, poliedrica artista dalla voce inconfondibile ritorna in Italia assieme a due grandi chitarristi: Tim Cansfield, che vanta collaborazioni con Elton John, Annie Lennox, Bee Gees, Seal, Swing Out Sister, Terence Trent D’Arby, Lisa Stansfield e Jonathan Butler, e Tony Remy eccellente partner musicale di artisti del livello di Sting, Herbie Hancock, Jack Bruce, Jazz Crusaders e Pee Wee Ellis.
Il concerto della cantante inglese rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di buona musica calabresi e siciliani. Una voce splendida, che riesce a toccare le tonalità basse per incarnare lo spirito “black”, in uno scenario magico, con le suggestioni di chitarre acustiche e note che toccano il Soul, il Blues, il Pop e lo Smooth Jazz. Da Southampton in Inghilterra verso il mondo ed il al Parco di Ecolandia di Reggio Calabria, una produzione elegante e con particolari giochi di luce.
Citynow.it vi offre la possibilità di vincere un biglietto per il concerto.
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