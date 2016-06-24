Contest: Vinci un biglietto per il concerto di Sarah Jane Morris

Evento da non perdere quello di questa sera al Parco Ecolandia di Arghillà di Reggio Calabria.

Sarah Jane Morris, poliedrica artista dalla voce inconfondibile ritorna in Italia assieme a due grandi chitarristi: Tim Cansfield, che vanta collaborazioni con Elton John, Annie Lennox, Bee Gees, Seal, Swing Out Sister, Terence Trent D’Arby, Lisa Stansfield e Jonathan Butler, e Tony Remy eccellente partner musicale di artisti del livello di Sting, Herbie Hancock, Jack Bruce, Jazz Crusaders e Pee Wee Ellis.

Il concerto della cantante inglese rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di buona musica calabresi e siciliani. Una voce splendida, che riesce a toccare le tonalità basse per incarnare lo spirito “black”, in uno scenario magico, con le suggestioni di chitarre acustiche e note che toccano il Soul, il Blues, il Pop e lo Smooth Jazz. Da Southampton in Inghilterra verso il mondo ed il al Parco di Ecolandia di Reggio Calabria, una produzione elegante e con particolari giochi di luce.

Citynow.it vi offre la possibilità di vincere un biglietto per il concerto.

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