Continua a crescere in Brasile il progetto Futura.

La scuola di calcio a 5 in Brasile

Sono sempre di più i bambini che fanno parte della scuola di calcio a 5.

I genitori si avvicinano e rimangono entusiasti del lavoro che viene fatto dagli allenatori guidati da Marcio Toni, che ha vinto con la Futura in Italia una Coppa Italia regionale.

“L’ obiettivo non è solo quello di insegnare il futsal ma anche di fare conoscere il mondo dello sport dei grandi – dichiara Marcio – dopo la visita alla nostra scuola di calcio a 5 di giocatori professionisti venuti a raccontare la loro storia, la loro carriera per rendere felici quei bambini che li vedevano solo in tv come Caio ( Minas Tênis), OitoMeia ( Marreco Futsal) e Tiago Melo, atleta de Tiger Calcio di Malta, sábato 15 sono venute a farci visita 3 giocatrici della Nazionale Brasiliana di Calcio, che hanno partecipato delle Olimpiadi de Rio.

Si tratta di Thaísa Moreno, Mayara Bordin e Camilinha, oggi finaliste con il Corinthians/Audax, nella Copa del Brasile.

Hanno giocato con i bambini che si sono divertiti insieme al grande pubblico che è stato presente ad una giornata indimenticabile”.

I ringraziamenti di Marcio Toni

Marcio Toni conclude: “vorrei ringraziare sempre l’appoggio della Società Polisportiva FUTURA, che ha sposato una idea nata insieme, per esserci vicina, ed il mio amico Andre VP12 per la sua disponibilità.

Un ringraziamento particolare soprattutto al mio ex presidente Mallamaci”.

La FUTURA è anche questo, un progetto di vita per tanti bambini che sognano di diventare campioni di futsal e vestire un giorno la maglia gialloverde della nazionale brasiliana .

Avanti Futura !