Continua il grande successo del Calabria Buskers: da non perdere gli ultimi eventi

Non sono mancate emozioni neanche nel terzo e penultimo giorno di festival del “Calabria Buskers”. Anche ieri in Piazza Castello è stato un susseguirsi di ilarità, sbalordimento ed ammaliamento di grandi e piccini grazie alla musica dei Koralira, alla giocoleria acrobatica de “Il grande Lebuski show”, alla clowneria di “Ambrosia Theatre” e di Luigi Ciotta, alla danza acrobatica aerea di Giuliana Randazzo, a due ulteriori spettacoli aggiunti al già ricco e variegato programma “Tamburello e la sua lunetta” e “Beleza”, così come pure stasera grazie al “Mageia” dei “Pagliacci clandestini” (ore 19), ad “Ariel” di Ambrosia theatre (20), al “Tutti in valigia” di Luigi Ciotta (21), al “Il grande Lebuski show“ (22) e a Giuliana Randazzo (23), esibizioni impreziosite dal “Patatrac Swing” di Alex Perdido. Spettacoli applauditissimi da un folto pubblico che è stato coinvolto dagli stessi artisti nel corso delle loro performances, a testimonianza della felicità di aver apprezzato arte, allegria ed umanità. E, come lo si evince da alcune personali dimostrazioni di gradimento compiute nei confronti degli organizzatori della manifestazione che sta animando Reggio e provincia dal 30 novembre, cioè i “Pagliacci clandestini”, e alle altre personalità artistiche locali, nazionali ed internazionali, soddisfatti di aver visto pulsare di passione la città e il suo comprensorio e di aver potuto godere di una proposta culturale di altissima qualità mai vista prima alle nostre latitudini nell’ambito dell’arte di strada. Come detto più volte, il “Calabria Buskers” non è solo sinonimo di arte e gioia. Ma anche di socialità, civismo e valorizzazione del territorio, come dimostrato pure ieri con la passeggiata ecologica con la sezione “Aspromonte” del Club alpino italiano al Castello di San Niceto, con la presenza dei “Pagliacci clandestini” agli Ospedali riuniti di Reggio, con il mercatino a chilometro zero del “GaStretto” e con il laboratorio per bambini “Tra cielo e terra” dell’associazione “Il pesce rosso”, affiancatisi ai prettamente artistici laboratorio “Acrobatica e trapezio” diretto da Lis Nobre e al corso di trucco teatrale curato da Alessandra Morgante da “Chez Scenique”. E dal laboratorio odierno “Tra riuso e sostenibilità” tenuto dall’associazione “Magnolia”. Oggi è l’ultimo giorno di “Calabria Buskers”, ma i “Pagliacci clandestini” non hanno la minima intenzione di fermarsi. Infatti, già ci sono numerose richieste locali, nazionali ed internazionali di esibizioni e collaborazioni, così come una serie di progetti locali come un approfondito laboratorio di danza aerea acrobatica e trapezio che terrà Lis Nobre a gennaio fino al termine del 2015. Un’intenzione, questa dei “Pagliacci clandestini”, che stasera verrà simbolicamente rafforzata dal lancio di cento lanterne cinesi in piazza Castello, a testimoniare la voglia di espansione verso il futuro e l’ambizione di volare alto per renderlo più bello e più giusto.

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