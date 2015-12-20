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‘Organizziamo il Natale’: gli eventi del weekend

Sbandieratori di Bisignano, artisti di strada, sfilata delle 500 d'epoca e Gran Galà di Natale: il fine settimana di Organizziamo il Natale tra Corso Garibaldi e piazza Carmine

20 Dicembre 2015 - 09:12 | di Redazione

Organizziamo il Natale, eventi del weekend a Reggio Calabria

Un altro fine settimana targato Confcommercio, Centro Commerciale Naturale e A.S.C.. Continua il programmaOrganizziamo il Natale”, finanziato dalla Provincia di Reggio Calabria con la collaborazione delle imprese del centro storico, che sta animando Corso Garibaldi e zone limitrofe.

Un ricco cartellone che proseguirà anche domenica 20 Dicembre, e vedrà tra gli eventi clou lo spettacolo degli Sbandieratori di Bisignano.

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Il programma di domenica 20 dicembre

Domenica, dalle ore 10:30 con partenza da via XXI Agosto, attraversando il Corso Garibaldi, la prima esibizione degli Sbandieratori che poi continueranno il loro spettacolo alle 12:30 a Piazza De Nava. Spettacolari performance anche nel pomeriggio. Dalle 16:30 alle 21:00, via Aschenez sarà chiusa al traffico per consentire un’altra esibizione degli Sbandieratori ma anche quella di artisti di strada e la sfilata delle 500 d’epoca. Dalle 17:00, invece, Piazza Orange si trasformerà in una sala da ballo all’aperto e ospiterà il Gran Galà di Natale in collaborazione con A.S.D. “Pretty Woman” e A.S.C.

La storica Piazza Carmine, fino al 23 dicembre, invece, ospita la Pista di pattinaggio all’aperto e i migliori pattinatori calabresi delle società sportive SS Calabria e Artistico Reggio. In collaborazione con la FIHP sarà possibile pattinare, anche aiutati dagli allenatori federali di pattinaggio, e col massimo della sicurezza essendo stata recintata la piazza.

Mercatino di Natale e Baby parking

Fino al prossimo 24 dicembre proseguirà, così come il Baby parking e la casetta di Santa Claus, il Mercatino di Natale nel tratto antistante Piazza Italia organizzato da FIVA Confcommercio e animato, tra l’altro, dalla presenza di artisti di strada.

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