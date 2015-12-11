‘Organizziamo il Natale’, entra nel vivo il programma

Entra nel vivo il programma natalizio organizzato dal Centro Commerciale Naturale “Magna Grecia”, da Confcommercio Reggio Calabria e finanziato dalla Provincia di Reggio Calabria, con la collaborazione delle imprese del centro storico.

Un ricco cartellone, presentato nei giorni scorsi, che animerà il cuore pulsante delle attività economiche reggine.

Le luminarie nelle vie del centro storico

Luminarie al centro storico e non solo. Oltre al Corso Garibaldi le zone interessate sono: piazza De Nava, via Demetrio Tripepi, via De Nava, inizio Viale Amendola, via Giudecca, via Aschenez, via Filippini, piazza Carmine, via San Francesco Da Paola, via XXI Agosto, via Cimino, via Gaspare Del Fosso, Via Agamennone Spanò, Piazzetta Genoese Zerbi, via Cavour.

Un lavoro impegnativo, un lavoro di squadra che ha dato i suoi risultati.

Al via quindi le annunciate iniziative come il Baby Parking che fino al 24 dicembre sarà ospitato all’interno della Galleria di Palazzo San Giorgio a cura dell’Associazione culturale “Il Cerchio Magico” e l’Ufficio postale di Babbo Natale affidato all’Associazione culturale “La Vie est Belle”.

Il weekend di moda con Fashion Passion

Un weekend che non si ferma qui. Protagonista saranno anche moda e sport. È in programma domani pomeriggio, dalle 18:00, l’evento “Fashion Passion”, la sfilata di moda organizzata da Pino Causini e l’Art management Nuccio Tripodi. L’evento realizzato in collaborazione con Federmoda Italia Confcommercio sarà condotto da Alessandra Giulivo con la partecipazione di Alberto Mazzacuva.

Non una semplice passerella per le aziende reggine partecipanti, leader del settore, ma qualcosa di particolare e innovativo. Infatti la sfilata sarà proiettata in contemporanea sul maxi schermo che sarà installato a piazza Italia.

Sport e fitness in piazza Carmine

Sarà un weekend intenso anche per quanto riguarda lo sport con attività dedicate a grandi e piccini organizzato da A.S.C. (Attività Sportive Confederate) della provincia di Reggio Calabria. L’ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, guidato dal Presidente provinciale A.S.C. Antonio Eraclini e affiancato dal responsabile Ricerca Sviluppo e Formazione A.S.C. Renato Raffa, animerà la storica piazza Carmine con una full immersion che rientra all’interno del ricco cartellone “Organizziamo il Natale”.

Piazza Carmine nel weekend si trasformerà in un Centro fitness all’aperto. Si parte sabato 12 dicembre dalle ore 10:00, e per tutta la giornata, si alterneranno, grazie alle tante società sportive partecipanti, lezioni di danza, danza acrobatica, spinning, pilates, karate, kick boxing. In serata è prevista anche l’esibizione del comico reggino, Pasquale Caprì.

Dopo le 23:00, invece, si ballerà in piazza con DeeJay Claude C.

Domenica 13 dicembre, dalle 9:30 alle 12:30, saranno allestiti campetti di basket a piazza Italia e nel pomeriggio, dalle 15:00, spettacoli danzanti e musicali a piazza Carmine con esibizioni di tango, slow fox, valzer viennese, chachacha, rumba, samba, jive, braek dance e sfida di break dance.