‘Organizziamo il Natale’, continuano le iniziative. Ecco il programma della settimana

Dopo il successo dello scorso fine settimana continuano le iniziative messe in campo da Confcommercio e dai due Centri Commerciali Naturale “Magna Grecia” e “Piazza De Nava “ e finanziato dalla Provincia, con la collaborazione delle imprese del centro storico nell’ambito del programma “Organizziamo il Natale”.

Eventi che hanno preso il via la scorsa settimana, e dureranno fino a natale, come l’apertura del Baby parking, ospitato all’interno della Galleria di Palazzo San Giorgio, a cura dell’Associazione culturale “Il Cerchio Magico” e l’Ufficio postale di Babbo Natale affidato all’Associazione culturale “La Vie est Belle”.

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Il successo del fine settimana

Successo per la full immersion sportiva organizzata da A.S.C. (Attività Sportive Confederate) della provincia di Reggio Calabria che ha animato la storica piazza Carmine e parte del Corso Garibaldi trasformatosi, per una domenica mattina, in un grande campo di basket.

Anche per gli amanti della moda è stato un fine settimana glamour con l’evento “Fashion Passion”, la sfilata di moda uomo-donna realizzata in collaborazione con Federmoda Italia Confcommercio e ospitata all’interno del Palazzo della Provincia reggina. Abiti eleganti e sportivi, da cerimonia e da sposa. Tessuti e colori per ogni occasione, anticipazioni moda 2016.

Grazie alla collaborazione di ASC (Attività Sportive Confederate), alla FIHP Calabria (Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio) ed al club Amici della 500, tantissimi saranno gli eventi nel prossimo fine settimana.

Il calendario della settimana

Questo il calendario delle manifestazioni programmate.

Da oggi, e fino al prossimo 24 dicembre, il Mercatino di Natale sul Corso Garibaldi, nel tratto antistante Piazza Italia, organizzato da FIVA Confcommercio. Ad animare il tutto, da Piazza Garibaldi e Piazza De Nava, ci saranno gli artisti di strada.

Il mercatino in piazza Carmine

Piazza Carmine dal 18 al 23 Dicembre ospiterà i migliori pattinatori calabresi delle società sportive SS Calabria e Artistico Reggio. In collaborazione con la FIHP sarà possibile pattinare, anche aiutati dagli allenatori federali di pattinaggio.

Il Pattinaggio Artistico reggino ha raggiunto ottimi livelli in campo nazionale e per la kermesse di pattinaggio tantissime le sorprese per gli spettatori. Sono previsti numerosi spettacoli, dalle ore 16,30 alle 21,00. Piazza Carmine dal 18 al 23 dicembre sarà recintata per dare la massima sicurezza ai pattinatori. Sarà un’opportunità per tutti, grandi e piccoli, per avvicinarsi allo sport rotellistico che insieme alla musica diventa spettacolo.

Un ricco cartellone che non si ferma qua.

Gli appuntamenti di domenica 20 dicembre

Domenica 20 Dicembre dalle ore 10:30 con partenza da via XXI Agosto, attraversando il Corso Garibaldi, si esibiranno gli sbandieratori di Bisignano per arrivare alle 12:30 a Piazza De Nava con spettacolari performance.

Domenica 20 dicembre via Aschenez, nel pomeriggio, sarà chiusa al traffico dalle 16:30 alle 21:00. Si esibiranno artisti di strada, sfilata delle 500 d’epoca e alle 16:30 gli sbandieratori di Bisignano proporranno il loro spettacolo.

La chiusura di Via Aschenez al traffico è stata fortemente voluta da Confcommercio Reggio Calabria per rilanciare le attività economiche che insistono in quella via e per consentire alla cittadinanza di godere con tranquillità una piacevole passeggiata.

Domenica 20 Dicembre Piazza Orange nel pomeriggio, dalle 17:00, si trasformerà in una splendida sala da ballo all’aperto con il Gran Galà di Natale in collaborazione con A.S.D. “Pretty Woman” e A.S.C.