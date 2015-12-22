Prosegue il programma ‘Organizziamo il Natale’ animato dalle band reggine

Meriam Jane & Doctor's Dance e Vietato Vietare animano i pomeriggi davanti al Cilea, mentre sfilano le 500 d'epoca e prosegue la pista di pattinaggio

Non si fermano gli appuntamenti in programma nell’ambito delle iniziative messe in campo dal Centro Commerciale Naturale “Magna Grecia” e da Confcommercio Reggio Calabria, col finanziamento dalla Provincia e la collaborazione delle imprese del centro storico.

Davanti al massimo teatro reggino, “Francesco Cilea”, oggi e mercoledì, 22 e 23 dicembre, due band reggine animeranno i pomeriggi con musica dal vivo. Sarà il gruppo di “Meriam Jane & Doctor’s Dance” a dare il via, dalle 18:00, ai live rientranti all’interno del programma “Organizziamo il Natale”. Mercoledì, invece, sarà la volta della band “Vietato Vietare”.

La giornata del 23 dicembre vedrà protagoniste, ancora una volta, anche le Fiat 500. Spazio, quindi, alle quattro ruote d’epoca a cura del “Club Amici della 500” che sfileranno sul Corso Garibaldi. E anche la storica piazza Carmine continuerà ad ospitare fino a mercoledì la pista di pattinaggio all’aperto.

Eventi che animano la città ormai dal 9 dicembre scorso e alcuni proseguiranno fino al prossimo 24 dicembre come il Baby parking ospitato all’interno della Galleria di Palazzo San Giorgio a cura dell’Associazione culturale “Il Cerchio Magico”, l’Ufficio postale di Babbo Natale affidato all’Associazione culturale “La Vie est Belle” e il Mercatino di Natale sul Corso Garibaldi, nel tratto antistante Piazza Italia.