Dopo il successo del primo, Il cerchio dell’immagine, con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, propone il secondo incontro della rassegna “Emerging Ideas – Giovani fotografi emergenti da Sud”, che si svolgerà il 24 gennaio alle ore 18.00 presso la Sala Biblioteca di Palazzo Alvaro.

In questa occasione sarà presentato il progetto fotografico “H224” di Dario Condemi, sul tema gli spazi abbandonati e in disuso della città di Reggio Calabria. L’autore discuterà della sua personale visione con Filippo Quartuccio, Delegato alla Cultura della Città Metropolitana di RC, Roberta Filocamo, funzionario architetto della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana, Antonio Armentano, storico della fotografia, Alessandro Mallamaci, fotografo ed Elena Trunfio, architetto.

Gli appuntamenti dell’associazione reggina proseguiranno anche a febbraio, con un programma fitto di iniziative frutto di numerose collaborazioni che hanno lo scopo di consolidare una rete di cooperazione tra le realtà positive della città.

Per scoprire tutti i dettagli visitare il sito www.ilcerchiodellimmagine.it