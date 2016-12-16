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Continua l’iniziativa di sensibilizzazione sulla sicurezza aeroportuale

Seconda giornata di sensibilizzazione ENAC: ai passeggeri in partenza verranno ricordati gli articoli vietati nel bagaglio a mano e le regole su liquidi, aerosol e gel

16 Dicembre 2016 - 12:15 | di Redazione

Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria

Si svolgerà il prossimo Lunedì 19 dicembre a Reggio Calabria presso l’Aeroporto dello Stretto l’iniziativa di sensibilizzazione sulla sicurezza aeroportuale fortemente promossa e voluta da ENAC sull’intero territorio nazionale che, di fatto, rappresenta il seguito della precedente esperienza maturata con la prima giornata di sensibilizzazione già svoltasi a Reggio Calabria lo scorso mese di ottobre. 

La seconda giornata dedicata alla campagna informativa ENAC è finalizzata a sensibilizzare i passeggeri in partenza riguardo agli articoli che non possono essere imbarcati nel bagaglio a mano.

Obiettivo di ENAC é quello di coinvolgere maggiormente i passeggeri, anche grazie all’ausilio di  personale Sogas Spa, per fornire le giuste informazioni sugli articoli proibiti (armi, lame e articoli da taglio, corpi contundenti) e LAGs (liquidi, aerosol e gel) e, quindi, sui corretti comportamenti che è bene osservare per presentarsi pronti ai controlli di sicurezza e superare così i varchi di sicurezza in modo snello e veloce.

Per supportare la campagna informativa voluta dall’ENAC, la Società di Gestione Aeroportuale sin dal mese di Agosto ha, infatti, realizzato un pieghevole (in italiano e in inglese) utile promemoria per ricordare cosa e come può essere trasportato nel bagaglio a mano. Opuscolo che è stato e verrà quindi ancora maggiormente distribuito ai passeggeri in partenza tramite un’azione di dialogo condotta da personale del locale ufficio aeroportuale ENAC e del gestore aeroportuale.  

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