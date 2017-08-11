Dopo la coinvolgente e seguitissima serata a doppio set che a distanza di alcuni anni, per volere della neo eletta amministrazione comunale, ha riportato il Peperoncino Jazz Festival nei luoghi più caratteristici del centro storico di Laino Borgo (la Piazzetta S. Antonio, scenario di grande fascino che ha ospitato l’esibizione dell’affiatato duo acustico formato dalla carismatica cantante Vanessa Elly e dal talentuoso chitarrista Roy Panebianco e la centralissima Piazza Navarro, nella quale era allestito il palco sul quale si sono esibiti i travolgenti The Hoppers), fino a domenica la XVI edizione dell’evento a cura della associazione culturale Picanto proseguirà il suo itinerario turistico culturale nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, con le tappe in programma nel week end in altri due paesi fortemente rappresentativi nel suo territorio.

La tappa di Mormanno con il Peperoncino Jazz Festival

Domani sera (sabato 12 luglio), alle ore 22.30, il festival musicale più piccante d’Italia ha in programma la tradizionale tappa nella bella Mormanno; l’amore del borgo calabrese e del suo caloroso pubblico con il PJF è uno di quegli amori di lunga data, vivissimo ed alimentato da reciproche attenzioni e si è manifestato, in tante delle passate edizioni, con incredibili concerti di grandi artisti, da Gianluca Guidi a Danilo Rea, da Irio De Paula a Stjepco Gut, da Walter Ricci a Joel Holmes e Daniela D’Ercole, fino all’indimenticabile serata dello scorso anno all’insegna della travolgente cantante americana Joy Garrison.

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Grazie all’onorevole Mimmo Pappaterra, presidente del Parco Nazionale del Pollino, che anche quest’anno ha fortemente voluto che il PJF facesse tappa nel suggestivo scenario del Faro Votivo, e anche grazie alla collaborazione e al supporto logistico offerto dall’attivissima e giovane compagine amministrativa eletta lo scorso giugno guidata dal Sindaco Giuseppe Regina, coadiuvato dal Vice Sindaco Paolo Pappaterra e dall’Assessore al Turismo e Spettacolo Flavio De Barti, la cittadina calabrese si appresta a vivere un’altra serata di grande musica, della quale sarà protagonista Denise King, cantante dalla voce straordinariamente armonica, raffinata ed elegante, capace di fondere stili diversi in perfetta tradizione afro-americana.

Denise King, protagonista della serata

Scoperta da Dexter Wansel, produttore, arrangiatore e regista della Philadelphia International Records, Denise vanta collaborazioni con musicisti internazionali come Archie Shepp, Roy Hargrove, Christian McBride, Uri Caine, McCoy Tyner e le grandi star del blues Ruth Brown e Koko Taylor, fino a pop star quali Billy Paul e Céline Dion.

Ad accompagnarla sul palco, gli Hammond Groovers, formazione composta dal chitarrista Daniele Cordisco, da Antonio Caps all’organo Hammond ed Elio Coppola alla batteria, con i quali proporrà brani originali e standard della tradizione jazz, soul e gospel con la sonorità dell’Hammond trio.

Stand del Parco, vini calabresi e prodotti da forno

Al termine della serata, che sarà ad ingresso libero e nel corso della quale sarà presente uno stand informativo del Parco Nazionale del Pollino con le guide ufficiali di quella che è l’area protetta più vasta d’Italia pronte a dare indicazioni e consigli sulle bellezze naturalistiche e paesaggistiche da vedere e sulle escursioni e sulle visite guidate da poter fare nel territorio del parco, come nella migliore tradizione del festival diretto artisticamente da Sergio Gimigliano si registrerà la presenza dei Sommelier professionisti della F.I.S. Calabria che guideranno il pubblico nella degustazione dei vini prodotti dai Vignaioli calabresi della FIVI in abbinamento ai prodotti da forno del rinomato Panificio di Cuti.

La breve incursione nel Pollino, territorio in cui il PJF tornerà a fine agosto con il concerto dei Nuevo Mas (trio composto da Salvatore Cauteruccio, Roberto Musolino e Fabrizio La Fauci) in programma il 25 agosto prossimo a Civita) e del chitarrista manouche Salvatore Russo con il suo Gipsy Project (di scena il 26 a Saracena), terminerà domenica 13, allorquando nel caratteristico Anfiteatro comunale che sorge all’ingresso di San Basile, sarà di scena il pianista lametino Egidio Ventura, che insieme al suo affiatato trio proporrà un omaggio all’indimenticabile Michel Petrucciani.

Il XVI Peperoncino Jazz Festival – evento realizzato con il contributo dell’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria (progetto presentato a valere sull’avviso pubblico relativo agli eventi culturali nell’ambito dei Fondi PAC 2017), degli enti Parco Nazionale del Pollino e Parco Nazionale della Sila, di numerose amministrazioni comunali e di importanti Sponsor privati (primo fra tutti Banca BPER e poi Confindustria Cosenza, Agis e Anec Calabria, Gas Pollino, Pollino Gestione Impianti, Ottica Di Lernia, Montagna Srl, La Pietra Srl ecc.) e con i patrocini del Consolato Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, della Reale Ambasciata di Norvegia, del FAI e dell’UNWTO – farà poi una breve pausa di due giorni in occasione del Ferragosto.

Il calendario della seconda metà di agosto

Nella seconda metà del mese, poi, il lungo viaggio musicale nelle più belle località calabresi tracciato dal Peperoncino Jazz Festival 2017, evento annoverato anche quest’anno su importanti periodici nazionali come uno dei festival jazz più caratteristici d’Italia, che si sta confermando, tappa dopo tappa, anche come uno degli appuntamenti turistici e culturali più importanti dell’estate calabrese, riprenderà sulla costa occidentale della regione.

Dal 16 al 31 agosto, dunque, esplorerà a suon di jazz tutto l’alto Tirreno Cosentino, con tappe nel territorio compreso tra Praia a Mare ed Aiello Calabro di cui saranno protagonisti artisti del calibro di Fabio Concato, Xantoné Blacq, Gianluca Guidi, Fabrizio Bosso & Julian Oliver Mazzariello, Daniele Scannapieco, Walter Ricci, Maurizio Morante, Roberto Musolino, Gianfranco Campagnoli, Vanessa Elly & Roy Panebianco, Sasà Calabrese, Danilo Blaiotta e i Sing Swing.

Prima del gran finale all’insegna del IV Calabria Jazz Meeting, in programma a Cetraro dal 29 settembre al 1° ottobre, infine, il 3 settembre la cantante americana Joy Garrison infiammerà il pubblico di Schiavonea di Corigliano nella serata realizzata in collaborazione con CoriglianoCalabroFotografia, mentre il 28 settembre Francesco Scaramuzzino presenterà il suo ultimo cd, “The Flowing”, nella sua Lamezia.