Continuano le consegne contenitori per la raccolta differenziata porta a porta
Terminale bus ATAM e circoscrizioni di Pellaro e Archi: dove ritirare gratuitamente i contenitori in vista del nuovo servizio porta a porta di gennaio
23 Dicembre 2016 - 09:55 | di Redazione
Vista l’affluenza registrata nelle scorse settimane per il ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata porta a porta, AVR, in accordo con l’Amministrazione Comunale, garantirà anche nelle prossime settimane la consegna di tali contenitori.
Le sedi di consegna e gli orari
Da martedì 27 dicembre le sedi di consegna a disposizione dei cittadini rimarranno l’AREA PARCHEGGIO Terminale Bus ATAM di Largo Botteghelle, in cui si continuerà a consegnare il kit completo di mastelli per gli abitanti dei quartieri di Sbarre, Ferrovieri-Gebbione e S. Giorgio extra, dal LUNEDÌ al SABATO* – GIORNI FESTIVI ESCLUSI – DALLE 9:00 ALLE 12:00 E DALLE 15:00 ALLE 18:00 (*Sabato 31 dicembre si consegnerà dalle 08:00 alle 14:00).
Mentre per coloro i quali usufruiscono del servizio di raccolta differenziata porta a porta e devono ancora ritirare il nuovo mastello per la raccolta differenziata del vetro, AVR manterrà due sedi di consegna, una per la zona Sud della città, presso la sede della circoscrizione di Pellaro, ed una per gli abitanti della zona Nord della città, presso la sede della circoscrizione di Archi, seguendo entrambre il seguente orario, dal LUNEDÌ al SABATO* – GIORNI FESTIVI ESCLUSI – DALLE 9:00 ALLE 12:00 E DALLE 15:00 ALLE 18:00 (*Sabato 31 dicembre si consegnerà dalle 08:00 alle 14:00). Ricordiamo ai cittadini che “Per non restare indietro DifferenziAMO anche il vetro!” questo nuovo mastello di colore verde, contribuirà al miglioramento della raccolta differenziata. Il vetro se ben selezionato è riciclabile all’infinito, perché riciclandolo si riducono le emissioni di polveri nocive ed anidride carbonica, si tagliano i consumi di energia e si risparmiano preziose materie prime. E soprattutto perché la raccolta differenziata del vetro contribuisce a contenere i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, con benefici economici per i cittadini.
Documenti necessari per il ritiro
Invitiamo quindi i cittadini coinvolti dal servizio di raccolta differenziata porta a porta a recarsi presso le zone di consegna per RITIRARE GRATUITAMENTE i contenitori, in quanto nei primi giorni di gennaio partirà il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta. I cittadini dovranno munirsi della tessera sanitaria dell’intestatario utenza Ta.ri. e di un documento in corso di validità. Inoltre l’invito è rivolto anche alle attività commerciali che dovranno presentarsi muniti di partita Iva e documento di riconoscimento. Si precisa che il servizio di raccolta con questo nuovo contenitore del vetro partirà da gennaio. Sino ad allora i cittadini dovranno seguire il calendario attuale senza il mastello del vetro.
Quindi continuiamo su questo percorso e DifferenziAMOla Reggio Calabria!
Informazioni e contatti
Per qualsiasi informazione sono attivi l’indirizzo email igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde gratuito 800. 759. 650 e la pagina Facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria.
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