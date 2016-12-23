Continuano le consegne contenitori per la raccolta differenziata porta a porta

Terminale bus ATAM e circoscrizioni di Pellaro e Archi: dove ritirare gratuitamente i contenitori in vista del nuovo servizio porta a porta di gennaio

Vista l’affluenza registrata nelle scorse settimane per il ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata porta a porta, AVR, in accordo con l’Amministrazione Comunale, garantirà anche nelle prossime settimane la consegna di tali contenitori.

Le sedi di consegna e gli orari

Da martedì 27 dicembre le sedi di consegna a disposizione dei cittadini rimarranno l’AREA PARCHEGGIO Terminale Bus ATAM di Largo Botteghelle, in cui si continuerà a consegnare il kit completo di mastelli per gli abitanti dei quartieri di Sbarre, Ferrovieri-Gebbione e S. Giorgio extra, dal LUNEDÌ al SABATO* – GIORNI FESTIVI ESCLUSI – DALLE 9:00 ALLE 12:00 E DALLE 15:00 ALLE 18:00 (*Sabato 31 dicembre si consegnerà dalle 08:00 alle 14:00) .

Mentre per coloro i quali usufruiscono del servizio di raccolta differenziata porta a porta e devono ancora ritirare il nuovo mastello per la raccolta differenziata del vetro, AVR manterrà due sedi di consegna , una per la zona Sud della città, presso la sede della circoscrizione di Pellaro , ed una per gli abitanti della zona Nord della città, presso la sede della circoscrizione di Archi , seguendo entrambre il seguente orario, dal LUNEDÌ al SABATO* – GIORNI FESTIVI ESCLUSI – DALLE 9:00 ALLE 12:00 E DALLE 15:00 ALLE 18:00 (*Sabato 31 dicembre si consegnerà dalle 08:00 alle 14:00) . Ricordiamo ai cittadini che “ Per non restare indietro DifferenziAMO anche il vetro !” questo nuovo mastello di colore verde, contribuirà al miglioramento della raccolta differenziata. Il vetro se ben selezionato è riciclabile all’infinito, perché riciclandolo si riducono le emissioni di polveri nocive ed anidride carbonica, si tagliano i consumi di energia e si risparmiano preziose materie prime. E soprattutto perché la raccolta differenziata del vetro contribuisce a contenere i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, con benefici economici per i cittadini.

Documenti necessari per il ritiro

Invitiamo quindi i cittadini coinvolti dal servizio di raccolta differenziata porta a porta a recarsi presso le zone di consegna per RITIRARE GRATUITAMENTE i contenitori, in quanto nei primi giorni di gennaio partirà il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta . I cittadini dovranno munirsi della tessera sanitaria dell’intestatario utenza Ta.ri. e di un documento in corso di validità. Inoltre l’invito è rivolto anche alle attività commerciali che dovranno presentarsi muniti di partita Iva e documento di riconoscimento. Si precisa che il servizio di raccolta con questo nuovo contenitore del vetro partirà da gennaio. Sino ad allora i cittadini dovranno seguire il calendario attuale senza il mastello del vetro.

Quindi continuiamo su questo percorso e DifferenziAMOla Reggio Calabria !

Informazioni e contatti

Per qualsiasi informazione sono attivi l’indirizzo email igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde gratuito 800. 759. 650 e la pagina Facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria.