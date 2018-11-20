Si è svolto alla Cittadella regionale di Catanzaro il convegno Ens sul diritto all'istruzione degli alunni sordi: temi, relatori e speciale televisivo

Si è svolto lunedì 19 novembre, presso la Cittadella Regionale della Calabria in Catanzaro, il convegno regionale “Diritto all’Istruzione degli Alunni Sordi”, organizzato dall’Ente Nazionale Sordi (ENS) Consiglio Regionale Calabria ONLUS, con il patrocinio della Regione Calabria, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, e la collaborazione dei C.T.S. Centri Territoriali Supporto.

Il convegno, incentrato sul diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica degli alunni sordi, sulla formazione e le competenze dell’assistenza alla comunicazione nelle scuole in sostegno degli alunni con disabilità uditiva, e sulla ripartizione delle competenze tra regione, province, comuni e istituti scolastici, con particolare riferimento alla situazione attuale regionale, ha visto la partecipazione di numerosi operatori del settore, insegnanti di sostegno, assistenti alla comunicazione, interpreti LIS, studenti, famiglie, persone sorde, dirigenti e soci ENS provenienti da tutta la regione.

Gli interventi dei rappresentanti Ens e dei ragazzi sordi

Durante il convegno, condotto e moderato dal Consigliere Nazionale ENS Responsabile dell’Area USF Università, Scuola, Famiglia Camillo Galluccio, sono intervenuti il Presidente Regionale ENS Calabria Antonio Mirijello, il Tecnico Nazionale ENS dell’Area USF Università, Scuola, Famiglia Daniele Chiri, la Referente Regionale ENS Calabria dell’Area USF Università, Scuola, Famiglia Teresa Colonna, nonché ragazzi sordi che hanno portato la propria testimonianza di quanto sia importante il servizio di assistenza scolastica che le istituzioni competenti devono garantire a tutti gli studenti disabili.

Sono intervenute anche varie autorità istituzionali tra cui il Deputato alla Camera e Membro della VII° Commissione Cultura, Scienza e Istruzione Domenico Furgiuele, il Presidente della Provincia di Vibo Valentia Salvatore Solano, la Responsabile del Settore Scuola e Istruzione della Regione Calabria Anna Perani, la Referente Regionale per l’Inclusione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Maria Carmela Siclari, il Consigliere Regionale della Calabria Giuseppe Giudiceandrea, il Collaboratore dell’Assessore Regionale Politiche Sociali, Formazione e Lavoro Antonio Torchia, l’Assessore all’Istruzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria Anna Nucera, il Dirigente di Agenda Urbana del Comune di Catanzaro Antonio De Marco, il Direttore della Sede Regionale RAI per la Calabria Demetrio Crucitti, la Presidente della Sezione Provinciale UICI Catanzaro Luciana Loprete, il Presidente di FAND Calabria Maurizio Simone e l’Accompagnatore Spirituale dei Sordi Don Gesualdo De Luca.

Lo speciale televisivo sul convegno

I momenti salienti del convegno saranno riproposti con uno speciale televisivo curato da Life Communication di Domenico Gareri, che andrà in onda in giorni che saranno comunicati a breve.