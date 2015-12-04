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Coopstartup Calabria-Ricomincio da T(R)E

Legacoop Calabria e Coopfond promuovono un percorso per accompagnare gruppi di almeno tre persone, in maggioranza under 40, nella nascita di cooperative

04 Dicembre 2015 - 15:17 | di Redazione

Immagine di repertorio per il progetto Coopstartup Calabria sulle nuove imprese cooperative

di Fabiana Tripodi –  Legacoop Calabria, in collaborazione con Coopfond e con la partecipazione della Regione Calabria, promuove il progetto Coopstartup Calabria allo scopo di favorire l’incremento occupazionale tramite la creazione di imprese cooperative.

Coopstartup Calabria, progetto di Legacoop Calabria e Coopfond per creare imprese cooperative
Obiettivo del progetto Coopstartup Calabria è accompagnare lo sviluppo di idee imprenditoriali da realizzare in forma cooperativa, capaci di apportare benefici alla comunità locale e al territorio in termini di aumento dell’occupazione e di crescita economico-sociale. Saranno privilegiate idee imprenditoriali che comportino l’introduzione di innovazioni tecnologiche, organizzative o sociali, con particolare riferimento agli ambiti considerati prioritari dall’Unione Europea per incoraggiare percorsi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva .

Coopstartup Calabria, percorso di formazione e accompagnamento per nuove cooperative giovanili
L’iniziativa è rivolta a gruppi (composti da almeno 3 persone), in maggioranza di età inferiore ai 40 anni, che intendano costituire un’impresa cooperativa con sede legale ed operativa in Calabria.
Il progetto si svilupperà attraverso un percorso di formazione/valutazione finalizzato a fornire competenze di base per poi selezionare proposte imprenditoriali da accompagnare dalla fase iniziale (pre-startup) alla costituzione in cooperativa (startup) fino ai 36 mesi successivi all’avvio dell’attività (post-startup).

Coopstartup Calabria di Legacoop e Coopfond per gruppi di almeno tre persone, in maggioranza under 40

Hanno aderito, come partner del progetto:

  • L’ Università Magna Grecia di Catanzaro
  • L’Unical di Cosenza
  • L’Università Mediterranea di Reggio Calabria
  • Technest Cosenza
  • Generazioni Legacoop Calabria

Per maggiori informazioni visita i siti:

www.coopfond.it

www.legacoopcalabria.it

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