Coopstartup Calabria-Ricomincio da T(R)E
Legacoop Calabria e Coopfond promuovono un percorso per accompagnare gruppi di almeno tre persone, in maggioranza under 40, nella nascita di cooperative
04 Dicembre 2015 - 15:17 | di Redazione
di Fabiana Tripodi – Legacoop Calabria, in collaborazione con Coopfond e con la partecipazione della Regione Calabria, promuove il progetto Coopstartup Calabria allo scopo di favorire l’incremento occupazionale tramite la creazione di imprese cooperative.
Obiettivo del progetto Coopstartup Calabria è accompagnare lo sviluppo di idee imprenditoriali da realizzare in forma cooperativa, capaci di apportare benefici alla comunità locale e al territorio in termini di aumento dell’occupazione e di crescita economico-sociale. Saranno privilegiate idee imprenditoriali che comportino l’introduzione di innovazioni tecnologiche, organizzative o sociali, con particolare riferimento agli ambiti considerati prioritari dall’Unione Europea per incoraggiare percorsi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva .
L’iniziativa è rivolta a gruppi (composti da almeno 3 persone), in maggioranza di età inferiore ai 40 anni, che intendano costituire un’impresa cooperativa con sede legale ed operativa in Calabria.
Il progetto si svilupperà attraverso un percorso di formazione/valutazione finalizzato a fornire competenze di base per poi selezionare proposte imprenditoriali da accompagnare dalla fase iniziale (pre-startup) alla costituzione in cooperativa (startup) fino ai 36 mesi successivi all’avvio dell’attività (post-startup).
Hanno aderito, come partner del progetto:
- L’ Università Magna Grecia di Catanzaro
- L’Unical di Cosenza
- L’Università Mediterranea di Reggio Calabria
- Technest Cosenza
- Generazioni Legacoop Calabria
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