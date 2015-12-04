Coopstartup Calabria-Ricomincio da T(R)E

di Fabiana Tripodi – Legacoop Calabria, in collaborazione con Coopfond e con la partecipazione della Regione Calabria, promuove il progetto Coopstartup Calabria allo scopo di favorire l’incremento occupazionale tramite la creazione di imprese cooperative.



Obiettivo del progetto Coopstartup Calabria è accompagnare lo sviluppo di idee imprenditoriali da realizzare in forma cooperativa, capaci di apportare benefici alla comunità locale e al territorio in termini di aumento dell’occupazione e di crescita economico-sociale. Saranno privilegiate idee imprenditoriali che comportino l’introduzione di innovazioni tecnologiche, organizzative o sociali, con particolare riferimento agli ambiti considerati prioritari dall’Unione Europea per incoraggiare percorsi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva .



L’iniziativa è rivolta a gruppi (composti da almeno 3 persone), in maggioranza di età inferiore ai 40 anni, che intendano costituire un’impresa cooperativa con sede legale ed operativa in Calabria.

Il progetto si svilupperà attraverso un percorso di formazione/valutazione finalizzato a fornire competenze di base per poi selezionare proposte imprenditoriali da accompagnare dalla fase iniziale (pre-startup) alla costituzione in cooperativa (startup) fino ai 36 mesi successivi all’avvio dell’attività (post-startup).

Hanno aderito, come partner del progetto:

L’ Università Magna Grecia di Catanzaro

L’Unical di Cosenza

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria

Technest Cosenza

Generazioni Legacoop Calabria

Per maggiori informazioni visita i siti:

www.coopfond.it

www.legacoopcalabria.it