La squadra di Mimmo Toscano tra qualche giorno nuovamente in campo

Con la vittoria sul Vicenza la Reggina continua il suo percorso in Coppa Italia. Stabilito data e orario per quello che riguarda il prossimo incontro da giocarsi al Castellani contro l’Empoli. Squadre in campo domenica 11 agosto alle 20,30.

