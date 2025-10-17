Coppa Italia, Reggina-Nocerina: al via la prevendita dei biglietti
Il match si giocherà mercoledi sera, tre giorni dopo la gara di campionato con la Vigor Lamezia
17 Ottobre 2025 - 14:00 | Redazione
AS Reggina 1914 comunica che è attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo la gara Reggina-Nocerina, in programma mercoledi 22 ottobre alle ore 20.30 allo stadio “Oreste Granillo” e valevole per i 16esimi di Coppa Italia.
PREZZI BIGLIETTI
Curva Sud: € 7 + prevendita
Curva Sud ridotto U18: € 5 + prevendita
Tribuna Ovest Laterale: € 12 + prevendita
Tribuna Ovest Laterale ridotto U18: € 8 + prevendita
Tribuna Ovest Centrale: € 18 + prevendita
Tribuna Ovest Centrale ridotto U18: 12 + prevendita
Vip: € 25 + prevendita
Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto on line.
I titoli di accesso alla gara sono acquistabili presso lo Store ufficiale, corso Garibaldi 505 nei seguenti orari :
dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20.
Domenica mattina dalle ore 11 alle 13
Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).
SETTORE OSPITI
Biglietto unico € 10 + diritti di prevendita Vivaticket. Non sarà possibile acquistare il biglietto allo stadio il giorno della gara.