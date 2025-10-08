City Now

Sambiase-Reggina: comunicazione importante per entrambe le tifoserie

Oggi in campo le due squadre per il turno di Coppa Italia

08 Ottobre 2025 - 11:18 | Redazione

Reggina Ragusa ()

Oggi in campo per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia. Reggina in trasferta contro il Sambiase. La società di casa comunica ai tifosi amaranto lo spostamento in Curva:

Il comunicato

Per motivi di ordine e sicurezza, si comunica che la Curva sarà riservata ai tifosi ospiti.
Coloro che hanno già acquistato un biglietto per il settore Distinti potranno utilizzare lo stesso titolo di ingresso per accedere alla Curva, senza necessità di ulteriori modifiche o sostituzioni.
Si invitano i tifosi giallorossi a non parcheggiare nell’area dietro la curva che ospiterà gli ospiti per poter permettere un deflusso ordinato e sicuro per tutti.
Si ringraziano tutti i tifosi per la comprensione e la collaborazione“.

