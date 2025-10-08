Sambiase-Reggina: comunicazione importante per entrambe le tifoserie

Oggi in campo per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia. Reggina in trasferta contro il Sambiase. La società di casa comunica ai tifosi amaranto lo spostamento in Curva:

Leggi anche

Il comunicato

“Per motivi di ordine e sicurezza, si comunica che la Curva sarà riservata ai tifosi ospiti.

Coloro che hanno già acquistato un biglietto per il settore Distinti potranno utilizzare lo stesso titolo di ingresso per accedere alla Curva, senza necessità di ulteriori modifiche o sostituzioni.

Si invitano i tifosi giallorossi a non parcheggiare nell’area dietro la curva che ospiterà gli ospiti per poter permettere un deflusso ordinato e sicuro per tutti.

Si ringraziano tutti i tifosi per la comprensione e la collaborazione“.