Sambiase-Reggina: la probabile formazione amaranto. Diverse novità

Un organico ampio, ma anche qualche assenza per infortunio e la scelta di non convocare alcuni calciatori. La Coppa Italia interessa alla Reggina ma il gruppo va gestito perchè si è giocato appena tre giorni addietro e si giocherà il derby con il Messina domenica prossima. Così Trocini molto probabilmente opererà una serie di cambi, dando spazio a chi ne ha trovato meno in questo avvio di stagione.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Boschi, Girasole R., Girasole D, Adejo, Fomete; Salandria, Zenuni, Chirico; Palumbo, Grillo, Montalto (Ferraro). All. Trocini