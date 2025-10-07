Coppa Italia: Sambiase-Reggina, come e dove vedere la partita
Amaranto impegnati in Coppa in attesa del derby con il Messina
07 Ottobre 2025 - 19:19 | Redazione
Turno infrasettimanale questa volta per l’impegno di Coppa Italia. La Reggina giocherà in trasferta sul campo del Sambiase con l’obiettivo di proseguire il suo percorso nella competizione e in attesa del derby di domenica contro il Messina.
Come e dove vedere la partita
“In occasione della sfida SAMBIASE-REGGINA in programma Mercoledì 8 ottobre alle 18:00:
sarà possibile seguire la diretta della gara collegandosi al sito web sambiasewebtv.it.
Il costo del ticket online è di €10,00“.