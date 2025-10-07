City Now

Coppa Italia: Sambiase-Reggina, come e dove vedere la partita

Amaranto impegnati in Coppa in attesa del derby con il Messina

07 Ottobre 2025 - 19:19 | Redazione

Reggina Ragusa ()

Turno infrasettimanale questa volta per l’impegno di Coppa Italia. La Reggina giocherà in trasferta sul campo del Sambiase con l’obiettivo di proseguire il suo percorso nella competizione e in attesa del derby di domenica contro il Messina.

Come e dove vedere la partita

In occasione della sfida SAMBIASE-REGGINA in programma Mercoledì 8 ottobre alle 18:00:
sarà possibile seguire la diretta della gara collegandosi al sito web sambiasewebtv.it.
Il costo del ticket online è di €10,00“.

