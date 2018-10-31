Nell’era dei social sembra sia più facile comunicare attraverso i propri profili facebook piuttosto che sedersi e discutere attorno ad un tavolo. E così la discussione continua tra la Viola con il suo amministratore unico Aurelio Coppolino e l’Amministrazione comunale con il suo sindaco Giuseppe Falcomatà. Prima la conferenza stampa della società neroarancio, la replica in serata del primo cittadino ed ancora le precisazioni di Aurelio Coppolino su possibili strumentalizzazioni della vicenda ipotizzate nella lettera del sindaco:

“Non è strumentalizzare informare che nei nostri primi incontri del 23 e 30 luglio nulla è stato comunicato su debiti pregressi (per gli anni dal 2012 al 2018) per 820.000 euro inerenti PalaCalafiore e Pianeta Viola, fardello ingombrante anche in presenza di rateizzazioni.

Non è strumentalizzare chiedere (già due settimane fa senza ricevere disponibilità) un incontro privato per poter rappresentare le diverse criticità, sconosciute prima, subentrate nell’ultimo mese per tentare di trovare una soluzione nell’interesse prioritario della Viola ancor prima di quello del singolo.

Non è strumentalizzare appellarmi per la seconda volta in 24 ore al vertice dell’istituzione cittadina per provare ad individuare una soluzione. Fuori dai social”.

Questo un altro passaggio di una storia, quella della Viola, ad altissimo rischio scomparsa. E’ stato lo stesso Coppolino a parlare di una “questione di giorni”, qualora non arrivassero soluzioni immediate. Vedremo.