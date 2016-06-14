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Corsi FULL Immersion: 20 giugno – 22 Luglio 2016

Un mese al posto di quattro e il 40% in meno: tornano i corsi intensivi di inglese della British School di Reggio Calabria

14 Giugno 2016 - 18:42 | di Vincenzo Comi

Corsi Full Immersion di inglese della British School International House di Reggio Calabria

4 volte più veloci, il 40% meno costosi!  – Contact me!

La BRiTiSH SCHOOL International House di Reggio Calabria anche quest’anno organizza, nell’ambito delle proprie attività formative per gli adulti, i Corsi Full Immersion.

Si tratta di corsi più veloci (1 mese invece di 4) e meno costosi (-40%) rispetto ai corsi standard che si svolgono negli altri periodi dell’anno.

In particolare i corsi prevedono 45 ore di lezione frontale con docenti madrelingua, durante le quali verranno sviluppate tutte le 4 principali abilità linguistiche: conversazione, ascolto, lettura e scrittura.

A supporto della preparazione ed in aggiunta alle 45 ore in aula, è consentito l’accesso illimitato al Self Access Centre della Scuola, un ambiente interattivo con più di 5.000 attività finalizzate alla pratica dell’inglese.

Per chi è interessato è prevista, compresa nel corso, la preparazione agli esami Cambridge English della sessioni di Luglio e Settembre 2016: attività di simulazione e feedback per apprendere le tecniche d’esame, acquisire familiarità con l’esame ed individuare le aree di miglioramento su cui concentrarsi.

I corsi si svolgeranno dal 20 Giugno al 22 Luglio, tre giorni a settimana per tre ore: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 17:00 alle 20:15

Clicca QUI e lascia i tuoi dati, sarai subito contattato per ulteriori informazioni.

http://www.britishschoolrc.com/full-imm?utm_source=citynow.it&utm_medium=media&utm_content=articles&utm_campaign=full-immersion

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