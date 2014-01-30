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Corso di lingua araba. Giorno di accoglienza rinviato a mercoledì 5 febbraio.

Il giorno di accoglienza del corso di lingua araba slitta a mercoledì 5 febbraio: quota di iscrizione di 100 euro e modulo disponibile sul sito della scuola

30 Gennaio 2014 - 10:15 | di Redazione

Corso di lingua araba, accoglienza rinviata al 5 febbraio

Il giorno di accoglienza del corso è rinviato al mercoledì prossimo 5 febbraio. Si da atto anche che il corso ha una quota di iscrizione di 100 euro. la scheda di partecipazione e il modo di pagamento sul link della scuola: http://www.iccatanosodegasperi.gov.it/sites/default/files/allegati/articoli/Modulo%20Iscrizione%20Corsi%20brevi%20CTP%202013-14.pdfAlla fine del corso sarà rilasciato il certificato di frequenza di  60 ore complessive. Anche quest’anno si può chiedere di sostenere l’esame di livello A1 e A2. Gli anni passati hanno partecipato tantissimi professionisti abitanti nella provincia e nel comprensorio reggino.

Il materiale didattico è redatto a cura dell’esperto Prof. Hassan Ezzat ed è sperimentato in tante università italiane oltre che al centro territoriale. Si garantisce di arrivare al livello A1 (comunicare e descrivere l’ambiente attorno e le persone oltre a scrivere ed a leggere). Questa è un’ occasione che offre il centro territoriale ai cittadini adulti: studenti e non studenti. Molti  pensano che sia impossibile imparare una lingua che apparentemente sembra difficile ma col tempo ci si rende conto che è abbastanza facile. Volere è potere. Per ulteriori informazioni chiamare al Centro Territoriale Permanente:  0965.23022.

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