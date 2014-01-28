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Corso gratuito di lingua araba. Mercoledì 29 il primo incontro.

Al Centro Territoriale Permanente Catanoso-De Gasperi riparte il corso gratuito di arabo: accoglienza il 29 gennaio, lezioni il lunedì e il venerdì per 10 settimane

28 Gennaio 2014 - 19:49 | di Redazione

Corso gratuito di lingua araba al Centro Territoriale Permanente Catanoso-De Gasperi

Anche quest’anno a Reggio Calabria si terrà il corso gratuito di lingua araba al Centro Territoriale Permanente Catanoso-De Gasperi sito in via Reggio Campi, sede del C.T.P.Mercoledì 29 gennaio alle 15:30 ci sarà il momento dell’accoglienza per i partecipanti, che dovranno presentarsi in sede. Il corso poi si svolgerà il lunedì e il venerdì pomeriggio con inizio alle ore 16:00 fino alle ore 19:00, per 10 settimane.

Alla fine del corso sarà rilasciato il certificato di frequenza di  60 ore complessive. Anche quest’anno si può chiedere di sostenere l’esame di livello A1 e A2. Gli anni passati hanno partecipato tantissimi professionisti abitanti nella provincia e nel comprensorio reggino. Il corso è a numero chiuso, perciò chi non è ancora iscritto ha ancora una possibilità di frequentare sempre gratuitamente il corso a condizione che si presenta il giorno 29 gennaio alle ore 15.30 presso la sede.  Il materiale didattico è redatto a cura dell’esperto Prof. Hassan Ezzat ed è sperimentato in tante università italiane oltre che al centro territoriale. Si garantisce di arrivare al livello A1 (comunicare e descrivere l’ambiente attorno e le persone oltre a scrivere ed a leggere). Questa è un’ occasione che offre il centro territoriale ai cittadini adulti: studenti e non studenti. Molti  pensano che sia impossibile imparare una lingua che apparentemente sembra difficile ma col tempo ci si rende conto che è abbastanza facile. Volere è potere. Per ulteriori informazioni chiamare al Centro Territoriale Permanente:  0965.23022.

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