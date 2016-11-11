Corso gratuito disostruzione delle vie aree per bambini ed adulti

Tre appuntamenti gratuiti, il 12 e 26 novembre e il 10 dicembre, per imparare la manovra di disostruzione delle vie aeree: educazione sanitaria aperta a tutti

Dopo l’inaugurazione del nuovo look della sala museo ”Il Ferroviere“‘ nella splendido salotto che da tempo è la stazione fs di Reggio S. Caterina, tra le molteplici attività sociali e culturali già in fase di svolgimento ed in cantiere, spicca, a partire da domani, il ciclo per la diffusione della manovra di disostruzione, con un progetto di educazione sanitaria che si rivolgerà a tutti, in particolare a coloro che quotidianamente si rapportano con dei bambini.

L’ostruzione delle vie aeree in età pediatrica è un evento abbastanza frequente e il rapido riconoscimento e trattamento può prevenire conseguenze gravi, anche fatali.

Sono tre appuntamenti il 12 e 26 novembre ed il 10 dicembre alle ore 16,00,a cura dei docenti sanitari, Enzo Ieracitano e Mirella Coniglio.

Si rammenta che il corso, gratuito aperto a tutti, dura un giorno, e, vista la grande richiesta di partecipazione, verrà ripetuto per le date indicate in locandina.