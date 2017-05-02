Imparare a realizzare un servizio televisivo completo (audio, riprese e montaggio) usando il telefonino. Ora è possibile col nuovo corso gratuito di “Giornalisti d’Azione”, in programma per sabato 13 maggio prossimo.

Il workshop, che è organizzato in collaborazione con “Keystore One”, Apple premium reseller di Cosenza, si terrà alla Biblioteca nazionale, in piazzetta Toscano, nel centro storico, dalle 9,30 alle 13,00. “Come, ormai, facciamo da tempo – dice il presidente di “Giornalisti d’Azione” Mario Tursi Prato – continuiamo a realizzare dei corsi teorici ma, soprattutto, pratici, che diano delle competenze, delle conoscenze spendibili sul mercato del lavoro. Anche questo corso, come i precedenti, tiene conto delle nuove esigenze del mondo della Comunicazione.

Il giornalista – continua Tursi Prato – non può restare ancorato all’anacronistica figura del professionista che si limita a scrivere un articolo. In questi tempi le aziende editoriali pretendono che si conoscano gli strumenti che completino il lavoro del giornalista. Pur rispettando la diverse professionalità del giornalismo televisivo, cioè l’operatore ed il montatore, e considerandole sempre indispensabili e frutto di una specializzazione in ciascun lavoro, è necessario, secondo noi, che un comunicatore abbia quanto meno una conoscenza di base dei linguaggi delle immagini e delle possibilità che la tecnologia oggi offre”.

Alla fine del corso verranno consegnati gli attestati.

Per poter partecipare è necessario iscriversi entro l’11 maggio mandando un’email coi dati e con un recapito telefonico a info@giornalistidazione.it