In corso l’ampliamento per il cimitero di Mosorrofa. Cento mila euro per la costruzione di altri 155 loculi

Sopralluogo tecnico in mattinata per il Sindaco Giuseppe Falcomatà. Il primo cittadino si è recato a Mosorrofa, popolosa frazione della cintura collinare reggina, accompagnato dai Consiglieri Filippo Burrone e Rocco Albanese, e dal responsabile dei servizi cimiteriali Carmelo Manglaviti, per verificare di persona il procedere dei lavori per l’ampliamento dell’area cimiteriale.

«Si tratta di un’opera molto attesa dai cittadini di quell’area – ha spiegato il Sindaco a margine del sopralluogo – non è un caso che abbiamo voluto condividere proprio con loro una verifica sull’iter di realizzazione dell’opera. E’ importante questo confronto quotidiano proprio perchè va a ricostituire quella cultura della condivisione nella gestione della cosa pubblica che è la base per una buona amministrazione».

Complessivamente l’ampliamento del cimitero prevede una spesa di circa cento mila euro, che servirà a garantire la costruzione di altri nuovi 155 loculi. Contestualmente si procederà all’impermeabililizzazione dei loculi esistenti, utilizzando le somme destinate ad un progetto complessivo, per altri 100 mila euro, che prevede ristrutturazioni in diversi cimiteri cittadini.