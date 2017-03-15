In corso le riprese de ‘Il Matrimonio più Sconvolgente della Storia’ a Reggio Calabria – FOTO

Registi e attori al lavoro nei pressi dell'Accademia delle belle arti: il film del reggino Demetrio Casile nasce dal crowdfunding e girerà in vari punti della città

Si stanno svolgendo proprio in questo momento le riprese del film “Il Matrimonio più Sconvolgente della Storia” a Reggio Calabria. Nei pressi dell‘Accademia delle belle arti infatti si intravedono registi ed attori, che lavorano sul set, accompagnati da una macchina rossa fiammante.

Il film verrà realizzato attraverso la formula del crowdfounding, attraverso cioè la raccolta di fondi dal basso. Migliaia di investitori hanno già aderito al progetto rendendo possibile la realizzazione del film, unico caso in Italia ad oggi.

Il Regista e Sceneggiatore reggino Demetrio Casile, insieme all’organizzatore Massimo Barresi e agli attori, aveva già annunciato che le riprese sarebbero iniziate oggi mercoledi 15 marzo a Reggio Calabria e nei prossimi giorni continueranno in diversi punti della città.

Il Film è patrocinato dall’ Amministrazione Provinciale e dal Comune di Reggio Calabria. La troupe è impreziosita dalla presenza di Gino Sgreva, storico direttore della fotografia con alle spalle esperienze con le più importanti produzioni cinematografiche e televisive nazionali ed internazionali, il reparto trucco è diretto da Valeria Cipolla, con la collaborazione delle ragazze della scuola ADAP, accademia delle arti e professioni, il reparto parrucco è diretto da Maria Meduri di BlueLife.

“Un progetto folle amato e realizzato da persone attrettanto folli” ha dichiarato il Regista, sottolineando lo straordinario entusiasmo incontrato nel gruppo di investitori, attori e maestranze. “Saranno settimane molto intense, stiamo con passione ed entusiasmo per creare un vero e proprio caso cinematografico”, ha dichiarato Casile.