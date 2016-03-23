Corso regionale per istruttore di nuoto con specializzazione paralimpica

Il corso sarà sviluppato lungo tutto il mese di Aprile nelle giornate del 9/10/16/17/24 per quanto riguarda le lezioni frontali nella splendida location della Piscina Corallo a Villa San Giovanni. Dal 26 Marzo fino al 25 Maggio per il corso on-line.

Interverranno docenti di carattere NAZIONALE come il responabile SIT della FINP Diego Unterhuber e il delegato regionale Puglia Francesco Piccinini, e di carattere Regionale quali Giuseppe Laface formatore FINP e allenatore dell’atleta ANNA BARBARO che tratteranno le tematiche specifiche per la disabilità che i futuri istruttori andranno ad ascoltare in sala.

Questo corso rappresenta un inizio importante nella nostra terra, per formare istruttori sempre più preparati nell’ambito della disabilità fisica – dichiara il Presidente Regionale Maurizio Marrara – La Calabria finalmente potrà in fututo annoverare istruttori federali FINP e cominciare ad intraprendere un percorso qualitativo che sfoci in attività agonistica Nazionali ed Internazionali. I corsisti, futuri istruttori, si confronteranno con tematiche specifiche che non faranno altro che far crescere il loro bagaglio culturale al servizio della disabilità.

Grande successo, quindi, per questo primo corso organizzato dalla FINP calabrese che ha attratto discenti da tutte le provincie della Calabria e che non mancherà di dare ai corsisti la giusta preparazione per potere proseguire nel proprio lavoro con la giusta consapevolezza e offrendo un servizio sempre più qualificato all’interno delle società e degli impianti natatori.