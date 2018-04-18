Seconda edizione del One May Beach Festival il 1 maggio a Punta Pellaro: giornata di sport e musica per giovani e famiglie

Tutto pronto per la seconda edizione del One May Beach Festival di Punta Pellaro. Dopo il grande successo dello scorso anno, si bissa dunque l’appuntamento con l’evento organizzato dalla “UgoRilla Eventi” di Reggio Calabria, pensato non solo per i giovani ma anche per le famiglie in modo da offrire un prodotto ricco di attività Ludico/Sportive/Musicali.

“Il “ONE MAY BEACH FESTIVAL” è stato creato per dare un attrazione anche alla città di Reggio Calabria nel giorno della festa dei lavoratori. L’intento della UgoRilla Eventi è quello di unire le forze con gli amici della “THE REUNION” – “OSTEMAGNO” – “BLASKOM” – “FREE SPIRITS” – “CITY NOW” per offrire un prodotto di alta qualità organizzativa, artistica e sportiva a tutti coloro che decideranno di prendere parte al nostro evento. Ringraziamo -sottolinea Ugorilla- gli SPONSOR per aver creduto in noi, cercheremo di dare un ottima risposta al popolo Reggio augurandoci di proseguire negli anni con questa manifestazione pensata per tutti”.

I temi dell’evento saranno principalmente lo sport e la musica. Crediamo che temi del genere, uniscano molteplici fasce d’età, regalando una giornata di puro divertimento ai genitori con i propri figli e a tutti coloro che amano le attività all’area aperta, attendendo l’arrivo della bella stagione. Abbiamo scelto questa tipologia d’evento per dare anche alla città di Reggio Calabria il suo Festival in una giornata così importante come quella della festa dei lavoratori. Organizziamo un evento ludico, sportico e musicale presso il Free Spirits di Punta Pellaro a Reggio Calabria.

Wind surf e kite surf sulla spiaggia

Uno dei club di Wind Surf e Kite Surf tra i più rinomati della provincia, data la sua importanza e la sua disponibilità ad ospitare atleti Internazionali in preparazione per i vari titoli mondiali.

L’evento che avrà inizio alle ore 10.00 e fine alle ore 22.00 di giorno 1 maggio 2018, vedrà esibirsi in una scaletta tecnica, numerosi artisti cittadini. Avremo un gruppo live, 4 deejay, 4 speaker, 3 maestri di kite surf e wind surf, 3 maestri di balli latini.



All’interno della struttura si potrà trovare un ampio parcheggio, un area mini club, un campo da calcetto, un campo di beach volley, beach soccer e Basket. Un area Food e Beverage, un area relax e cosa molto importante, i servizi igienici.

Premesso che la prima edizione fu organizzata come trampolino di lancio per una tipologia di eventi sconosciuti alla movida Reggina, ha riscontrato un ottimo impatto mediatico con l’intera popolazione. Ecco perché con la seconda edizione si punterà a perfezionare in tutti i suoi aspetti, quello che potrà diventare negli anni l’evento top per la città di Reggio Calabria.

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