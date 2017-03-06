A Cosenza arriva il MusiCS, fiera del disco e della musica

E’ ufficiale, sabato 1 e domenica 2 Aprile la Città dei Ragazzi di Cosenza si trasformerà in un vero e proprio polo musicale ospitando MusiCs – La Fiera del Disco e Della Musica.

Per l’occasione i tre padiglioni della Città dei Ragazzi – noti come Cubi – si trasformeranno in spazi espositivi, di conoscenza, scambio e divertimento.

Il Cubo Rosso, grazie alla collaborazione con Discordia, ospiterà l’Area Cd & Vinili. Un ricco parterre di standisti soddisferà tutti i gusti e tutti i generi musicali. Una piazza di scambio in cui acquistare, vendere o scambiare cd, dvd, riviste, locandine, gadget e memorabilia musicali.

Il Cubo Azzurro sarà adibito ad Area della Musica. Strumenti musicali, artigianato musicale e audio equipment in esposizione saranno a disposizione di tutti i partecipanti. All’interno di quest’area saranno inoltre presenti numerosi Recording Studio del territorio. Un’occasione imperdibile di confronto e crescita per gli appassionati e per i professionisti del settore.

Il palco dei concerti live

Il Cubo Giallo diverrà palco di numerosi eventi live. Showcase, Clinic, dimostrazione di strumenti e spettacoli musicali dal vivo si susseguiranno nella due giorni di immersione totale nella musica.

Apertura ufficiale della manifestazione: sabato 1 aprile alle ore 16 (e fino alle ore 22) mentre nella giornata di domenica 2 aprile l’ingresso sarà dalle 10 alle 22. In entrambe le giornate l’ingresso sarà gratuito.

Una due giorni per riassaporare e riscoprire la magia della musica e del vinile in un bellissimo spazio della città. Un reale momento di scambio in cui condividere la passione per la musica.

Chi organizza MusiCs

MusiCs – La Fiera del Disco e Della Musica è un evento ideato, organizzato e promosso da

Be Alternative Eventi & Mk Live grazie al supporto dell’Assessorato Attività Economiche e Produttive della Città di Cosenza.