City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

A Cosenza arriva il MusiCS, fiera del disco e della musica

Cd, vinili, strumenti musicali, studi di registrazione e concerti dal vivo: il primo weekend di aprile la Città dei Ragazzi di Cosenza si trasforma in un polo musicale

06 Marzo 2017 - 19:30 | di Pasquale Romano

Città dei Ragazzi di Cosenza, sede di MusiCs

E’ ufficiale, sabato 1 e domenica 2 Aprile la Città dei Ragazzi di Cosenza si trasformerà in un vero e proprio polo musicale ospitando MusiCs – La Fiera del Disco e Della Musica.
Per l’occasione i tre padiglioni della Città dei Ragazzi – noti come Cubi – si trasformeranno in spazi espositivi, di conoscenza, scambio e divertimento.
Il Cubo Rosso, grazie alla collaborazione con Discordia, ospiterà l’Area Cd & Vinili. Un ricco parterre di standisti soddisferà tutti i gusti e tutti i generi musicali. Una piazza di scambio in cui acquistare, vendere o scambiare cd, dvd, riviste, locandine, gadget e memorabilia musicali.

Il Cubo Azzurro sarà adibito ad Area della Musica. Strumenti musicali, artigianato musicale e audio equipment in esposizione saranno a disposizione di tutti i partecipanti. All’interno di quest’area saranno inoltre presenti numerosi Recording Studio del territorio. Un’occasione imperdibile di confronto e crescita per gli appassionati e per i professionisti del settore.

Il palco dei concerti live

Il Cubo Giallo diverrà palco di numerosi eventi live. Showcase, Clinic, dimostrazione di strumenti e spettacoli musicali dal vivo si susseguiranno nella due giorni di immersione totale nella musica.
Apertura ufficiale della manifestazione: sabato 1 aprile alle ore 16 (e fino alle ore 22) mentre nella giornata di domenica 2 aprile l’ingresso sarà dalle 10 alle 22. In entrambe le giornate l’ingresso sarà gratuito.

Una due giorni per riassaporare e riscoprire la magia della musica e del vinile in un bellissimo spazio della città. Un reale momento di scambio in cui condividere la passione per la musica.

Chi organizza MusiCs

MusiCs – La Fiera del Disco e Della Musica è un evento ideato, organizzato e promosso da
Be Alternative Eventi & Mk Live grazie al supporto dell’Assessorato Attività Economiche e Produttive della Città di Cosenza.

MusiCs, fiera del disco e della musica a Cosenza

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Cosenza Musica
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?