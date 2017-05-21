‘Cosenza Fashion Week’, lo stilista Gianni Molaro tra gli ospiti più attesi

Dal 25 al 28 maggio quattro giorni di moda a Cosenza con stilisti italiani e internazionali, tra défilé di Haute Couture e un omaggio al Senegal

Nell’attesa di conoscere tutto il programma di Cosenza Fashion Week, che sarà presentato a giorni nel corso di una conferenza stampa, trapelano dall’organizzazione le prime indiscrezioni che soddisfano la curiosità suscitata e l’aspettativa generata in Calabria dopo la diffusione della notizia di quattro giorni di moda a Cosenza, che dal 25 al 28 maggio animeranno la vita mondana della città bruzia con la presenza di stilisti famosi, bellissime modelle, make-up artist, fashion maker, fotografi di moda e giovani fashion designer che sfileranno gli abiti più belli delle loro collezioni.

Un successo già garantito dai nomi inclusi nel ricco programma di Cosenza Fashion Week: tra tanti, ci sarà il profeta dell’Art Couture, Gianni Molaro, spesso ospite nella trasmissione televisiva pomeridiana di RAIDUE condotta da Caterina Balivo, stilista di fama internazionale, apprezzato in tutto il mondo per le sue meravigliose creazioni da sposa e di alta moda, ma anche per aver coperto la scalinata di Piazza di Spagna con 3.000 metri di tulle bianco e per i suoi abiti da sposa da Guinness mondiale.

Gli altri défilé di Haute Couture

Molto attesi anche gli altri défilé di Haute Couture che si leggono nel ricco programma: dalle creazioni degli italiani Michele Gaudiomonte e Valentino Votino, alle invenzioni stilistiche della croata Sladana Krstic e dell’iraniana Faeze Mohammadi, stilista molto attenta alle tematiche sociali.

Un evento di moda dal respiro internazionale, ricco anche di un’interconnessione culturale tra Calabria e Senegal, con un défilé di abiti sfilati da bellissime modelle senegalesi e con un dibattito sul mondo della moda e sui possibili scambi di conoscenza e creatività tra i due Paesi che si terrà assieme ad Assane Hann, direttore dell’agenzia Xalam Couture.

Prende così vita l’evento moda creato da Giada Falcone, realizzato con un affascinante e interessante manifesto di eventi e presenze di brand famosi ed emergenti dell’italian style, che coloreranno di cultura, creatività e design i luoghi più belli e caratteristici di Cosenza.

Le sedi delle sfilate a Cosenza

Svelati anche i punti principali della città dove si terranno le sfilate: il Teatro Alfonso Rendano, il Castello Svevo-Normanno e Piazza Bilotti. Mentre il Caffè Letterario, insieme a Corso Mazzini e Via Montesanto, ospiteranno gli altri momenti da scoprire di Cosenza Fashion Week.