A Cosenza la presentazione del volume di Albamonte

Martedì 27 dicembre 2016, alle ore 17.00, a Cosenza, Casa delle Culture, nella prestigiosa Sala “Gullo”, sarà presentato Partire per ricominciare – Isabella (The Writer Edizioni), interessante volume di Marlisa Albamonte.

Interverranno all’iniziativa, moderata dallo scrivente, Rosaria Succurro, assessore comunale; Antonello Grosso La Valle, presidente provinciale UNPLI; Concetta Grosso, presidente provinciale CIF e Matteo Dalena, storico e giornalista. Sarà, inoltre, presente l’autore.

Marlisa Albamonte, nata a Civita, caratteristico centro del cosentino di etnia Arbëreshe, ha già dato alle stampe altri lavori che hanno evidenziato una grande sensibilità e uno scritto chiaro, diretto, forbito e accattivante.

Anche in questo romanzo traspare il suo amore per la scrittura. Il racconto pone al centro una figura femminile (Isabella) intrisa di umanità, passioni, sentimento.

Il libro è arricchito da una bella prefazione a cura di Matteo Dalena, storico e giornalista.