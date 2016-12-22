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A Cosenza la presentazione del volume di Albamonte

Il 27 dicembre nella Sala Gullo della Casa delle Culture la presentazione del nuovo romanzo con al centro la figura femminile di Isabella

22 Dicembre 2016 - 10:36 | di Vincenzo Comi

Copertina del libro Partire per ricominciare – Isabella di Marlisa Albamonte

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Martedì 27 dicembre 2016, alle ore 17.00, a Cosenza, Casa delle Culture, nella prestigiosa Sala “Gullo”, sarà presentato Partire per ricominciare – Isabella (The Writer Edizioni), interessante volume di Marlisa Albamonte.

Interverranno all’iniziativa, moderata dallo scrivente,  Rosaria Succurro, assessore comunale; Antonello Grosso La Valle, presidente provinciale UNPLI; Concetta Grosso, presidente provinciale CIF e Matteo Dalena, storico e giornalista. Sarà, inoltre, presente l’autore.

Marlisa Albamonte, nata a Civita, caratteristico centro del cosentino di etnia Arbëreshe, ha già dato alle stampe altri lavori che hanno evidenziato una grande sensibilità e uno scritto chiaro, diretto, forbito e accattivante.

Anche in questo romanzo traspare il suo amore per la scrittura. Il racconto pone al centro una figura femminile (Isabella) intrisa di umanità, passioni, sentimento.

Il libro è arricchito da una bella prefazione a cura di Matteo Dalena, storico e giornalista.

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