Trekking urbani fotografici, mercatino vintage, artisti di strada e danza aerea: il centro storico torna a essere palcoscenico il 6 e 7 gennaio

Il centro storico della città di Cosenza nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 gennaio diverrà nuovamente quinta naturale degli spettacoli della manifestazione “Di Piazza in Piazza – Xmas Edition”. L’evento, grazie al grande successo ottenuto nella sua prima edizione, torna ad animare le piazze e le vie del centro storico e conclude il ricco calendario di eventi delle Buone Feste Cosentine 2017/18 organizzato dal Comune di Cosenza, Assessorato alla Cultura e Spettacolo.

Un susseguirsi di spettacoli gratuiti proietterà per tutto il week-end grandi e piccini in un mondo fantastico e senza tempo. La magia del clima natalizio, le bellezze del centro storico e il fascino degli spettacoli saranno gli ingredienti principali dell’incantesimo che per due giorni consentirà di perdersi in un sogno per poi ritrovarsi e confondersi nei labirintici vicoli e nelle piazze del centro storico.

Le attività di mattina e pomeriggio

Per l’edizione natalizia – in entrambe le giornate – gli appuntamenti in calendario si estenderanno per tutto l’arco della giornata. La mattina dalle ore 9.00 sino alle 13.00 sarà possibile partecipare ai trekking urbani fotografici, a ciascun partecipante verrà donata al termine della visita dei luoghi più suggestivi del centro storico una cartolina fotografica d’autore. Nel pomeriggio, dalle ore 17.00, sarà possibile passeggiare tra gli stand del mercatino vintage “Arts & Craft” allestito presso Piazza Parrassio, assistere agli spettacoli itineranti degli artisti di strada, alle performance artistiche e di Street Art che si terranno nei vicoli e nelle piazze principali. A partire dalle ore 18.00 inizieranno spettacoli di danza aerea e spettacoli di artisti di strada presso Largo Antoniozzi e Piazza Duomo.

Durante tutta la manifestazione sarà possibile visitare le botteghe del centro storico, le installazioni artistiche all’interno dei Ruderi di Piazzetta Toscano, la mostra fotografica diffusa lungo Corso Telesio, la mostra di illustrazioni presso il Caffè Telesio ed i musei della città.

“Di piazza in Piazza – Xmas Edition” non sarà solo un piacere per gli occhi e per le orecchie ma anche per il palato. Presso le grotte di Piazzetta Toscano verrà infatti allestita un’area food & beverage per compiere gli ultimi peccati di gola del periodo natalizio.

La manifestazione – ideata per rivalutare il centro storico della città di Cosenza attraverso l’arte e la cultura – è ideata e promossa da Be Alternative Eventi ed MK Live, supportata da Fondazione Carical e sostenuta dal Comune di Cosenza – Cosenza Cultura. La realizzazione della manifestazione sarà possibile anche grazie alla partecipazione attiva delle numerose attività e associazioni culturali tra le quali ricordiamo l’Ass. Cult. Rigenerazione , Cosenza Street Art School , Antiquando , Macaroni Chef Accademy e Ops l’Arte in corso.

Il programma completo degli eventi

Di seguito si elencano in maniera dettagliata tutti gli appuntamenti in calendario

PROGRAMMA EVENTI : • TREKKING URBANI FOTOGRAFICI dalle 9.00 alle 13.00 / a cura di RigenerAzione – associazione culturale STORIA e FOTOGRAFIA vi scorteranno in una passeggiata alla scoperta delle bellezze nascoste del nostro Centro Storico. Tutti i partecipanti saranno omaggiati di una cartolina fotografica d’autore. – Informazioni e Prenotazioni 3336665674 (Marco)

PIAZZA PARRASIO dalle ore 17.00 in poi Mercatino Vintage Arts & Crafts Artigianato, Creazioni, Vintage, Collezionismo etc. dalle 18.00 in poi “Musiche di Strada” con : VOLVER // MON KEY • PIAZZA DUOMO dalle ore 18.00 in poi Spettacoli di Arte di Strada Clown Fragolino – il Grande Lebuski – Shedan Fire Theater – SbadaClown – Fuoco&Clownerie • LARGO ANTONIOZZI dalle ore 18.00 Spettacoli di Arte di Strada e Danza Aerea Circo Ramingo – NAMèSia Duo Aereo – IL Aria Lugi Fiorentino Juggler Performer • ARTISTI DI STRADA ITINERANTI da Piazza Duomo a Largo Antoniozzi Kiko Takabanda – Mimito Sorrydista di vento – Compa Dreush – ORBS in Parata e tanti altri… • DEGUSTANDO Di Piazza in Piazza GROTTE di PIAZZETTA TOSCANO Area Food & Beverage a cura di Maccaroni Chef Academy • VICOLI D’ARTE da Piazza Duomo a Largo Antoniozzi Performace Artistiche all’ingresso dei vicoli e delle traverse lungo il percorso dell’evento.

RUDERI D’ARTE – Ruderi di Piazzetta Toscano Installazioni Artistiche all’interno dei Ruderi di Piazzetta Toscano a cura degli artisti :

Dino Pellegrino , Sonia Genovese e Christian Cosentino