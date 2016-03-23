A Cosenza lo spettacolo teatrale il ‘Re Leone’

Compagnia delle Alghe torna a teatro con un nuovo spettacolo musicale ispirato a uno dei più celebri film d’animazione Disney: Il Re Leone. La prima dello show, che vedrà in scena più di trenta giovani artisti tra cantanti, attori e ballerini, si terrà il prossimo 6 maggio nella sede del Teatro di tradizione Alfonso Rendano di Cosenza, con un doppio appuntamento: matinée per le scuole alle ore 9.30, soirée per il grande pubblico alle 21:00. Nel cast, il ballerino professionista e performer Andrea Verzicco, che vestirà i panni di Simba adulto, e la cantante e attrice di musical Silvia Di Stefano, che interpreterà il ruolo della sciamana Rafiki. Tra i diversi tecnici ed esperti del settore che contribuiranno alla realizzazione dello spettacolo si segnalano l’Accademia New Style di Franca Trozzo (costumi), la truccatrice Marinella Giorni in collaborazione con l’ISTEFORM di Cosenza (trucco scenico) e il maestro Anna Graziano (direzione musicale). Proprio Anna Graziano dirigerà il coro polifonico Sancta Trinitas, che eseguirà – rigorosamente dal vivo – tutte le parti corali. La regia è di Loredana Nucaro; le coreografie di Nadia Lorenza Muoio; le scenografie di Matteo Olivieri, la direzione artistica di Massimiliano Pellegrino.

Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto all’A.s.m.i. onlus (Associazione Solidarietà per la mobilità degli infermi) di Cerisano.

Ultimi biglietti disponibili presso Inprimafila e Trony Cosenza.