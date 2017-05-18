Cosenza, in scena Pinocchio Musical Tour

Saranno le avventure di Pinocchio, il musical più amato in tutto il mondo, a celebrare i dieci anni di attività e di grandi successi di Compagnia delle Alghe. Un ritorno ai nastri di partenza – Pinocchio, lo ricordiamo, fu nel 2008 la prima rappresentazione di Compagnia delle Alghe- con uno spettacolo sorprendente, che si preannuncia, sin da ora, entusiasmante e ricco di sorprese.

Prima tra tutte il cameo – straordinario – di Manuel Frattini, il poliedrico punto di riferimento del musical italiano nonché fantasmagorico Pinocchio ne Il Grande Musical della Compagnia della Rancia. Tra gli interpreti due grandi artisti, Silvia Di Stefano che vestirà i panni di Angela e Andrea Verzicco nelle vesti di Geppetto. A Danilo Aiello, giovane performer, sarà affidato, ancora una volta, il ruolo di Pinocchio.

Un viaggio culturale con il patrocinio della Fondazione Collodi

Lo spettacolo vorrà essere innanzitutto un viaggio culturale, sociale e di grande spessore artistico. Per l’occasione, infatti, Compagnia delle Alghe, ha ricevuto il prestigioso patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, l’istituzione no profit che favorisce da sempre attività volte a promuovere la cultura nei bambini e per i bambini. Pinocchio Musical Tour, patrocinato, tra l’altro, dal Comune di Cerisano, avrà, per l’occasione del decennale della Compagnia, un’impronta itinerante.

Lo spettacolo, infatti, sarà portato in scena non soltanto in provincia di Cosenza, ma nell’intera regione e anche oltre. Al cast di alto spessore artistico faranno poi da cornice allestimenti, scenografie e installazioni che regaleranno al pubblico grandi effetti scenici. Primavera 2018 sarà dunque il periodo scelto da Compagnia delle Alghe per portare in scena Pinocchio Musical Tour.

Altre sorprese: la rievocazione storica a Cerisano

Intanto la Compagnia ha in serbo altre sorprese. Una fra tutte, la rievocazione storica delle avventure di Pinocchio, nel magnifico Palazzo Sersale di Cerisano, scenario ideale per rivivere, con costumi del tempo e ambientazioni riadattate all’epoca, le storie e la vita di una fiaba, ancora oggi, tra le più apprezzate e acclamate in tutto il mondo.