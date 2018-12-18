Cosenza prepara il capodanno 2019 con un big del rap in piazza dei Bruzi e altri due spettacoli, in centro storico e in piazza Bilotti

Fabri Fibra in concerto a Cosenza. Dopo che gli Skunk Anansie avevano dato il benvenuto al 2018 con un grande concerto, un altro big della musica scelto per brindare al nuovo anno. Ancora non è stato ufficializzato il nome del rapper italiano, ma salvo sorprese sarà lui il protagonista del capodanno cosentino.

Nel frattempo si lavora anche a completare lo spettacolo che accompagnerà il capoluogo bruzio verso la prima alba del 2019. Oltre a Piazza dei Bruzi, location dell’esibizione del rapper marchigiano, salvo parere differente della commissione prefettizia per la sicurezza, ci saranno altri due spettacoli, uno nel centro storico e uno in Piazza Bilotti.