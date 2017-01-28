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Cresce l’attesa per la sfida tra Futura e Odissea 2000

Per la Futura mancano Campolo ed Ecelestini, squalificati, e Gil non è al meglio; rientrano Caminero e Simone Martino contro l'Odissea 2000

28 Gennaio 2017 - 15:51 | di Redazione

I due squalificati Campolo ed Ecelestini della Futura

Trasferta difficile per la Futura che fa visita all’Odissea 2000 di mister Sapinho.

La squadra di Motta San Giovanni dovrà fare i conti con una squadra rinforzata da tre innesti di categoria superiore rispetto alla gara di andata quando al Botteghelle superò i rossanesi.

Mister Mardente non avrà a disposizione Campolo ed Ecelestini squalificati il primo per una gara mentre il secondo mancherà 3 giornat .

Sempre infortunato Gil che sarà tra i dodici ma che non si allena da un mese sempre alle prese con l’infortunio subito alla prima di ritorno.

Rientrano rispetto a sabato scorso Caminero e Simone Martino.

Arbitri dell’incontro due fischietti siciliani.

Nella foto i due squalificati Campolo ed Ecelestini

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