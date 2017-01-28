Cresce l’attesa per la sfida tra Futura e Odissea 2000
Per la Futura mancano Campolo ed Ecelestini, squalificati, e Gil non è al meglio; rientrano Caminero e Simone Martino contro l'Odissea 2000
28 Gennaio 2017 - 15:51 | di Redazione
Trasferta difficile per la Futura che fa visita all’Odissea 2000 di mister Sapinho.
La squadra di Motta San Giovanni dovrà fare i conti con una squadra rinforzata da tre innesti di categoria superiore rispetto alla gara di andata quando al Botteghelle superò i rossanesi.
Mister Mardente non avrà a disposizione Campolo ed Ecelestini squalificati il primo per una gara mentre il secondo mancherà 3 giornat .
Sempre infortunato Gil che sarà tra i dodici ma che non si allena da un mese sempre alle prese con l’infortunio subito alla prima di ritorno.
Rientrano rispetto a sabato scorso Caminero e Simone Martino.
Arbitri dell’incontro due fischietti siciliani.
Nella foto i due squalificati Campolo ed Ecelestini
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